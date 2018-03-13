В секторе Газа взорвали кортеж премьера Палестины

Взрыв произошел вскоре после того, как конвой въехал в Газу. Премьер-министр Рами Хамдалла в результате взрыва не пострадал и продолжил визит.

В секторе Газа подорвался кортеж премьер-министра Палестинской автономии Рами Хамдалла и главы палестинской разведки Маджида Фараджа. В результате инцидента пострадали семь человек, сообщает Bloomberg во вторник, 12 марта.

Отмечается, что взрыв произошел вскоре после того, как конвой въехал в Газу. Хамдалла в результате взрыва не пострадал и продолжил визит, в рамках которого он открывал завод по опреснению воды.

Движение ФАТХ возложило ответственность за атаку на группировку ХАМАС. В свою очередь в ХАМАС подтвердили, что в результате взрыва пострадал кортеж премьера, однако выступили с осуждением атаки.

Этот инцидент произошел на фоне хрупких усилий по примирению между движением ФАТХ, которое контролирует Палестинскую администрацию и ХАМАС, – пишет агентство.

#BREAKING: Convoy transporting Palestinian PM Rami Hamadullah and head of intel services Gen. Majid Farraj targeted by an explosive device in #Gaza: The 2 weren't hurt, 7 injured. PA: "Hamas is behind the assassination attemp" pic.twitter.com/9lLeZC6r1y — Amichai Stein (@AmichaiStein1) 13 марта 2018 г.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что полностью прекратит предоставление помощи Палестине из-за отказа руководства региона встретиться с американским вице-президентом.

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