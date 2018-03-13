Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В секторе Газа взорвали кортеж премьера Палестины

Комментариев: 0
Взрыв произошел вскоре после того, как конвой въехал в Газу. Премьер-министр Рами Хамдалла в результате взрыва не пострадал и продолжил визит.
Рами Хамдалла
Рами Хамдалла

В секторе Газа подорвался кортеж премьер-министра Палестинской автономии Рами Хамдалла и главы палестинской разведки Маджида Фараджа. В результате инцидента пострадали семь человек, сообщает Bloomberg во вторник, 12 марта.

Отмечается, что взрыв произошел вскоре после того, как конвой въехал в Газу. Хамдалла в результате взрыва не пострадал и продолжил визит, в рамках которого он открывал завод по опреснению воды.

Движение ФАТХ возложило ответственность за атаку на группировку ХАМАС. В свою очередь в ХАМАС подтвердили, что в результате взрыва пострадал кортеж премьера, однако выступили с осуждением атаки.

Этот инцидент произошел на фоне хрупких усилий по примирению между движением ФАТХ, которое контролирует Палестинскую администрацию и ХАМАС, – пишет агентство.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что полностью прекратит предоставление помощи Палестине из-за отказа руководства региона встретиться с американским вице-президентом.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: сектор Газа, Палестина, ХАМАС, ФАТХ, премьер-министр, взрыв, покушение
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь