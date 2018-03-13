Разработчик токсина Новичок: Даже если Скрипаль выживет, он уже не вылечится

Двух граммов вещества Новичок достаточно, чтобы убить 500 человек. Сергей и Юлия Скрипаль получили такую дозу, что оправиться они вряд ли смогут.

Бывший российский шпион Сергей Скрипаль его дочь Юлия даже при благоприятном развитии событий не смогут полностью поправиться, если их действительно отравили нервно-паралитическим веществом Новичок.

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Об этом сообщила The Telegraph со ссылкой на химика Вила Мирзаянова, который считается одним из основных разработчиков этого отравляющего вещества, передает российский Интерфакс.

“Он минимум в десять раз более мощный, чем любое известное отравляющее вещество нервно-паралитического действия. Плюс, (отравившихся им, - ред.) практически невозможно излечить. Эти люди - мужчина и его дочь - ушли. Даже если они выживут, они не поправятся“, - заявил Мирзаянов, который проживает в штате Нью-Джерси.

Он предположил, что в Солсбери завезли два отдельных безвредных компонента и уже в Великобритании соединили их в аэрозоль, одной дозы которого могло хватить для летального исхода. “Только 10 граммов (вещества, - ред.) - уже много. В летнее время всего двух граммов будет достаточно, чтобы убить 500 человек“, - сказал он.

Мирзаянов выразил опасения, что другие люди также могли подвергнуться действию вещества.

Химик отметил, что формулу Новичка в России не рассекречивают, потому немыслимо, чтобы это вещество могла использовать другая страна.

“Только Россия могла это сделать... Они могут отправить его куда угодно в дипломатическом багаже“, - сказал Мирзаянов, эмигрировавший из России в США в 1990-х годах после публикации его статьи с критикой в адрес России, в которой обвинял ее в несоблюдении международных обязательств по прекращению работы над химическим оружием.

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Напомним, 5 марта в торговом центре города Солсбери был отравлен бывший полковник российской военной разведки Сергей Скрипаль, ранее осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании. Также отравилась его дочь Юлия.

В полиции выяснили, что россиян отравили веществом нервно-паралитического действия. Всего пострадал 21 человек. 12 марта британский премьер-министр Тереза Мэй заявила, что это был газ Новичок российского производства и потребовала от Москвы объяснений. РФ отказалась.