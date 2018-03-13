Разработчик токсина Новичок: Даже если Скрипаль выживет, он уже не вылечится
Бывший российский шпион Сергей Скрипаль его дочь Юлия даже при благоприятном развитии событий не смогут полностью поправиться, если их действительно отравили нервно-паралитическим веществом Новичок.
Читай также: Отравление шпиона: РФ отвергла ультиматум Британии И
Об этом сообщила The Telegraph со ссылкой на химика Вила Мирзаянова, который считается одним из основных разработчиков этого отравляющего вещества, передает российский Интерфакс.
“Он минимум в десять раз более мощный, чем любое известное отравляющее вещество нервно-паралитического действия. Плюс, (отравившихся им, - ред.) практически невозможно излечить. Эти люди - мужчина и его дочь - ушли. Даже если они выживут, они не поправятся“, - заявил Мирзаянов, который проживает в штате Нью-Джерси.
Он предположил, что в Солсбери завезли два отдельных безвредных компонента и уже в Великобритании соединили их в аэрозоль, одной дозы которого могло хватить для летального исхода. “Только 10 граммов (вещества, - ред.) - уже много. В летнее время всего двух граммов будет достаточно, чтобы убить 500 человек“, - сказал он.
Мирзаянов выразил опасения, что другие люди также могли подвергнуться действию вещества.
Химик отметил, что формулу Новичка в России не рассекречивают, потому немыслимо, чтобы это вещество могла использовать другая страна.
“Только Россия могла это сделать... Они могут отправить его куда угодно в дипломатическом багаже“, - сказал Мирзаянов, эмигрировавший из России в США в 1990-х годах после публикации его статьи с критикой в адрес России, в которой обвинял ее в несоблюдении международных обязательств по прекращению работы над химическим оружием.
Читай также: В России рассказали о газе, которым отравили Скрипаля
Напомним, 5 марта в торговом центре города Солсбери был отравлен бывший полковник российской военной разведки Сергей Скрипаль, ранее осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании. Также отравилась его дочь Юлия.
В полиции выяснили, что россиян отравили веществом нервно-паралитического действия. Всего пострадал 21 человек. 12 марта британский премьер-министр Тереза Мэй заявила, что это был газ Новичок российского производства и потребовала от Москвы объяснений. РФ отказалась.
А как тогда определили что это именно "Новичок" ?