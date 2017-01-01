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Российский ракетный фрегат вошел в Средиземное море

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Накануне фрегат Адмирал Эссен вышел из аннексированного Сеастополя. Корабль войдет в состав постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море.
Российский фрегат Адмирал Эссен
Российский фрегат Адмирал Эссен
oaoosk.ru

Российский фрегат Адмирал Эссен, оснащенный крылатыми ракетами Калибр, прошел через Черноморские проливы в акваторию Средиземного моря. Об этом сообщает Интерфакс во вторник, 13 марта.

Накануне Адмирал Эссен вышел из аннексированного Сеастополя. Корабль войдет в состав постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море.

"Для экипажа боевого корабля это первый в 2018 году поход в дальнюю морскую зону", – сообщил во вторник начальник пресс-службы Черноморского флота РФ капитан первого ранга Вячеслав Трухачев.

Также в понедельник через Черноморские проливы в Средиземное море вошел большой десантный корабль Минск. Он направляется в сирийский порт Тартус, где расположена база материально-технического обеспечения ВМФ России в Средиземном море.

Накануне Россия предупредила о ракетных пусках у побережья Сирии. Речь шла о проведении "испытательных ракетных пусков".

 

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Теги: Россия, Сирия, корабль, Средиземное море, Конфликт в Сирии, фрегат, Россия в Сирии, новости Сирии
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Источник: korrespondent.net

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