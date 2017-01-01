Трамп уволил Тиллерсона и отдал ЦРУ женщине

Директор ЦРУ Майк Помпео получил новое назначение - он возглавит Государственный департамент вместо Рекса Тиллерсона.

Президент США Дональд Трамп уволил с поста госсекретаря Рекса Тиллерсона и вместо него назначил директора ЦРУ Майка Помпео. Об этом Трамп сообщил в своем Twitter.

“Майк Помпео, директор ЦРУ, станет нашим новым госсекретарем. Он сделает фантастическую работу! Спасибо Рексу Тиллерсону за его службу! Джина Хаспель станет новым директором ЦРУ и первой женщиной, избранной на эту должность. Поздравляем всех!“ - написал Трамп.

Mike Pompeo, Director of the CIA, will become our new Secretary of State. He will do a fantastic job! Thank you to Rex Tillerson for his service! Gina Haspel will become the new Director of the CIA, and the first woman so chosen. Congratulations to all! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 марта 2018 г.

Решение сместить Тиллерсона не стало сюрпризом. Об этом американские СМИ писали еще в ноябре 2017 года. Сам Тиллерсон в январе говорил, что никогда не ставил под сомнение умственную пригодность Трампа и что он намерен оставаться на своем посту в течение всего года.

Хаспель по кличке “Кошачий Глаз“ - непубличная личность. Известно, что она курировала секретный проект в Таиланде, а также занималась расследованием деятельности Аль-Каиды. СМИ приписывают Хаспель использование пыток против предполагаемых террористов.

Новый глава Госдепа и уже экс-директор ЦРУ Помпео ранее говорил, что Россия пытается повлиять на выборы в Конгресс и Москва десятилетиями пытается подорвать американскую демократию, и что президент РФ Владимир Путин каждый день просыпается с двумя мыслями - как вернуть СССР и как переизбраться на новый срок.