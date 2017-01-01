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Трамп уволил Тиллерсона и отдал ЦРУ женщине

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Директор ЦРУ Майк Помпео получил новое назначение - он возглавит Государственный департамент вместо Рекса Тиллерсона.
ЦРУ впервые в истории возглавит женщина
ЦРУ впервые в истории возглавит женщина

Президент США Дональд Трамп уволил с поста госсекретаря Рекса Тиллерсона и вместо него назначил директора ЦРУ Майка Помпео. Об этом Трамп сообщил в своем Twitter.

“Майк Помпео, директор ЦРУ, станет нашим новым госсекретарем. Он сделает фантастическую работу! Спасибо Рексу Тиллерсону за его службу! Джина Хаспель станет новым директором ЦРУ и первой женщиной, избранной на эту должность. Поздравляем всех!“ - написал Трамп. 

Решение сместить Тиллерсона не стало сюрпризом. Об этом американские СМИ писали еще в ноябре 2017 года. Сам Тиллерсон в январе говорил, что никогда не ставил под сомнение умственную пригодность Трампа и что он намерен оставаться на своем посту в течение всего года.

Хаспель по кличке “Кошачий Глаз“ - непубличная личность. Известно, что она курировала секретный проект в Таиланде, а также занималась расследованием деятельности Аль-Каиды. СМИ приписывают Хаспель  использование пыток против предполагаемых террористов.

Новый глава Госдепа и уже экс-директор ЦРУ Помпео ранее говорил, что Россия пытается повлиять на выборы в Конгресс и Москва  десятилетиями пытается подорвать американскую демократию, и что президент РФ Владимир Путин каждый день просыпается с двумя мыслями - как вернуть СССР и как переизбраться на новый срок.

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Теги: Трамп, Госдеп, ЦРУ, Тиллерсон, Помпео
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