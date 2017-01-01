Трамп уволил Тиллерсона и отдал ЦРУ женщине
Президент США Дональд Трамп уволил с поста госсекретаря Рекса Тиллерсона и вместо него назначил директора ЦРУ Майка Помпео. Об этом Трамп сообщил в своем Twitter.
“Майк Помпео, директор ЦРУ, станет нашим новым госсекретарем. Он сделает фантастическую работу! Спасибо Рексу Тиллерсону за его службу! Джина Хаспель станет новым директором ЦРУ и первой женщиной, избранной на эту должность. Поздравляем всех!“ - написал Трамп.
Mike Pompeo, Director of the CIA, will become our new Secretary of State. He will do a fantastic job! Thank you to Rex Tillerson for his service! Gina Haspel will become the new Director of the CIA, and the first woman so chosen. Congratulations to all!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 марта 2018 г.
Решение сместить Тиллерсона не стало сюрпризом. Об этом американские СМИ писали еще в ноябре 2017 года. Сам Тиллерсон в январе говорил, что никогда не ставил под сомнение умственную пригодность Трампа и что он намерен оставаться на своем посту в течение всего года.
Хаспель по кличке “Кошачий Глаз“ - непубличная личность. Известно, что она курировала секретный проект в Таиланде, а также занималась расследованием деятельности Аль-Каиды. СМИ приписывают Хаспель использование пыток против предполагаемых террористов.
Новый глава Госдепа и уже экс-директор ЦРУ Помпео ранее говорил, что Россия пытается повлиять на выборы в Конгресс и Москва десятилетиями пытается подорвать американскую демократию, и что президент РФ Владимир Путин каждый день просыпается с двумя мыслями - как вернуть СССР и как переизбраться на новый срок.