Экс-депутата Молдовы приговорили к 14 годам за шпионаж в пользу РФ

Юрий Болбочану был депутатом молдавского парламента в 2001 - 2005 годах и с 2010 по 2014-й годы.

Бывший парламентарий еще может обжаловать приговор camerafi.com

Бывший депутат парламента Молдовы Юрий Болбочану признан виновным в государственной измене и шпионаже в пользу Российской Федерации и приговорен к 14 годам тюремного заключения.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры республики.

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“По приговору суда Кишинева бывший депутат Юрий Болбочану признан виновным в совершении преступления по ст.337 п.1 “измена Родине“, приговорен к 14 годам тюрьмы с исполнением наказания в тюрьме закрытого типа, с лишением права занимать государственные должности на 4 года“, - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что этот приговор не является окончательным, он еще может быть обжалован.

Экс-депутата обвиняют в том, что, будучи завербован российскими спецслужбами, собирал и передавал информацию, которая могла использоваться против интересов Молдовы, за материальное вознаграждение.

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В ходе расследования было установлено сотрудничество с иностранной разведывательной службой, которая выражается в “организации тайных систематических встреч, применении специальных методов и техники, использование скрытых каналов связи, выплата денежной компенсации за выполненные поручения“.

Напомним, Болбочану был арестован 17 марта 2017 года и вскоре истекал срок его содержания под стражей. Согласно молдавскому законодательству, если обвиняемому не выносится приговор в течение 12 месяцев с момента ареста, он должен быть освобожден.