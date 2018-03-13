В Госдуме обвинили Британию в организации отравления Скрипаля

Спикер Госдумы Володин заявил, что Тереза Мэй очень неумело пытается отвести подозрения от британской стороны. Британия, по его словам, также виновна в смерти Литвиненко и Березовского.

За отравлением бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля стоят власти и спецслужбы Великобритании. Об этом журналистам заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин, сообщает РБК.

“Парламенту Великобритании следовало бы разобраться и спросить с Терезы Мэй за эту ситуацию со всей строгостью. Явно совершенно, что к этому причастны органы власти, спецслужбы Великобритании“, - сказал он.

По словам Володина, Россия никак не заинтересована в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери.

Спикер Думы заявил, что Тереза Мэй очень неумело делает попытки отвести подозрения от британской стороны.

“И хотелось бы, чтобы наши коллеги из парламента Британии не шли по этому пути, потому что вся ответственность за ситуацию, которая сложилась с гражданами России, покинувшими нашу страну, лежит на Британии“, - уверен Володин.

Политик напомнил, что ранее также в Великобритании погибли экс-разведчик Александр Литвиненко и предприниматель Борис Березовский, “потому что как только с их стороны возникли попытки вернуться на Родину, с ними стали происходить несчастные случаи“.

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“Не первый раз все эти темы возникают в Великобритании, и Тереза Мэй просто пытается взять и от себя отвести ответственность и подозрения“, - резюмировал Вячеслав Володин.

Также он не исключил, что Государственная дума подготовит специальное заявление из-за выдвигаемых британской стороной обвинений после получения “дополнительной информации“.

Напомним, в полиции выяснили, что Скрипаля отравили ;веществом нервно-паралитического действия. Всего пострадал 21 человек. 12 марта британский премьер-министр Тереза Мэй заявила, что это был газ Новичок российского производства и потребовала от Москвы объяснений. РФ отказалась.