Трампа призвали добиться экстрадиции в США 13 россиян

Лидеры демократов в Сенате и Палате представителей Чак Шумер и Нэнси Пелози написали письмо Дональду Трампу с призывом добиться экстрадиции 13 россиян, обвиняемых во вмешательстве в американские выборы в 2016 году.

Лидеры демократов в Сенате и Палате представителей Конгресса США обратились к президенту Дональду Трампу с призывом задействовать “все доступные ресурсы“, чтобы добиться экстрадиции 13 россиян, обвиняемых во вмешательстве в кампанию по выборам президента США в 2016 году. Об этом говорится в их письме, направленном в понедельник, 12 марта, в Белый дом.

По мнению демократов, экстрадиция обвиняемых россиян в США “будет сигналом для тех, кто намеревается вмешаться в американские выборы“ и продемонстрирует, что подобные действия “не останутся без последствий“.

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В письме излагаются несколько шагов, которые могут предпринять органы юстиции и Госдепартамент, чтобы добиться экстрадиции обвиняемых россиян. В частности, есть возможность направить запрос в Интерпол, а также использовать существующие дипломатические каналы, включая обращение напрямую к президенту РФ Владимиру Путину.

В то же время авторы письма выражают тревогу в отношении промежуточных выборов в США, которые пройдут в ноябре 2018 года, и предупреждают, что вмешательство России продолжается и должно приниматься всерьез.

“Странно и непонятно, почему ваша администрация делает так мало для того, чтобы противостоять кампании Путина, подрывающей нашу великую демократию“, - говорится в письме.

Напомним, ранее Министерство юстиции США опубликовало список из 13 граждан России, которые обвиняются во вмешательстве в президентские выборы в 2016 году. Все они являются сотрудниками Агентства интернет-исследований в Санкт-Петербурге.

Источник: Русская служба DW