Президент Филиппин хочет скормить крокодилам правозащитников из ООН

С начала кампании по борьбе с наркоторговцами полицейские убили тысячи филиппинцев.

Президент Филиппин Родриго Дутерте, выступая перед журналистами, в резкой форме выступил против прибытия в страну и возможной деятельности правозащитников из ООН.

Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Telegraph.

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“Если эти придурки сюда заявятся... Здесь есть крокодилы, которые людей едят? Тогда скормите им этих сукиных детей“, — распорядился лидер страны.

Такое заявление он сделал в ответ на планы правозащитников проверить действия полиции, которая по приказу президента начала с 2016-го года масштабную борьбу с наркоторговцами, в результате которой, согласно официальной статистике, полицейские убили около четырех тысяч филиппинцев.

Еще несколько тысяч граждан были казнены неизвестными в масках прямо на улицах.

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В правоохранительных органах утверждают, что огонь открывают только в случае оказания сопротивления при аресте. Однако очевидцы это опровергают. Дутерте также призвал стражей порядка игнорировать вопросы представителей СМИ о борьбе с наркопреступностью.

Напомним, 9 марта в ООН предложили Дутерте провериться у психиатра.

Как сообщалось, в мировой политике не единичны случаи, когда персоне не мешало бы провериться у психиатра, так, например, 12 марта у Жириновского назвали Киев столицей Малороссийского округа.