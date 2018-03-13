Президент Филиппин хочет скормить крокодилам правозащитников из ООН
Президент Филиппин Родриго Дутерте, выступая перед журналистами, в резкой форме выступил против прибытия в страну и возможной деятельности правозащитников из ООН.
Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Telegraph.
Читай также: Дутерте назвал президента РФ Владимира Путина своим кумиром
“Если эти придурки сюда заявятся... Здесь есть крокодилы, которые людей едят? Тогда скормите им этих сукиных детей“, — распорядился лидер страны.
Такое заявление он сделал в ответ на планы правозащитников проверить действия полиции, которая по приказу президента начала с 2016-го года масштабную борьбу с наркоторговцами, в результате которой, согласно официальной статистике, полицейские убили около четырех тысяч филиппинцев.
Еще несколько тысяч граждан были казнены неизвестными в масках прямо на улицах.
Читай также: Гаагский трибунал начал расследование против Венесуэлы и Филиппин
В правоохранительных органах утверждают, что огонь открывают только в случае оказания сопротивления при аресте. Однако очевидцы это опровергают. Дутерте также призвал стражей порядка игнорировать вопросы представителей СМИ о борьбе с наркопреступностью.
Напомним, 9 марта в ООН предложили Дутерте провериться у психиатра.
Как сообщалось, в мировой политике не единичны случаи, когда персоне не мешало бы провериться у психиатра, так, например, 12 марта у Жириновского назвали Киев столицей Малороссийского округа.