Появилось видео преследования НЛО истребителями США

Энтузиасты опубликовали видео с НЛО, полученное, как утверждается, из Пентагона.

Американские энтузиасты из организации To The Stars Academy of Art and Science (TTSA) опубликовали видео преследования НЛО истребителями ВВС США.

Соответствующее видео было опубликовано на Youtube-канале организации.

Как утверждают в TTSA, видео было получено из Минобороны США, однако каким именно образом не уточняется. Там добавили, что подобные материалы от Пентагона представители СМИ могут получить направив запрос в соответствии с Законом о свободе информации.

Указывается, что инцидент имел место в 2015 году. Системы наблюдения истребителя F/A-18 Super Hornet, зафиксировала неопознанный летающий объект, передвигающийся с огромной скоростью. Пилоты истребителей бурно реагировали сопровождая НЛО.

Место и точное время съемки не раскрываются.

Напомним, 5 марта американское сообщество охотников за пришельцами TheSecureteam обнаружило при помощи карты Google Earth следы крушения предположительного НЛО на одном из островов в Антарктиде.

Ранее, в декабре 2017 года, американские журналисты сообщили, что с 2007 по 2012 год Пентагон потратил несколько десятков миллионов долларов на программу изучения аэрокосмической угрозы, подразумевавшую наблюдение за НЛО.