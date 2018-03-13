Появилось видео преследования НЛО истребителями США
Американские энтузиасты из организации To The Stars Academy of Art and Science (TTSA) опубликовали видео преследования НЛО истребителями ВВС США.
Соответствующее видео было опубликовано на Youtube-канале организации.
Как утверждают в TTSA, видео было получено из Минобороны США, однако каким именно образом не уточняется. Там добавили, что подобные материалы от Пентагона представители СМИ могут получить направив запрос в соответствии с Законом о свободе информации.
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Указывается, что инцидент имел место в 2015 году. Системы наблюдения истребителя F/A-18 Super Hornet, зафиксировала неопознанный летающий объект, передвигающийся с огромной скоростью. Пилоты истребителей бурно реагировали сопровождая НЛО.
Место и точное время съемки не раскрываются.
Напомним, 5 марта американское сообщество охотников за пришельцами TheSecureteam обнаружило при помощи карты Google Earth следы крушения предположительного НЛО на одном из островов в Антарктиде.
Ранее, в декабре 2017 года, американские журналисты сообщили, что с 2007 по 2012 год Пентагон потратил несколько десятков миллионов долларов на программу изучения аэрокосмической угрозы, подразумевавшую наблюдение за НЛО.