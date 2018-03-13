Трампу кажется, что Скрипаля отравила Россия

Американский президент сказал, что инцидент со Скрипалем усложнит отношения между Россией и Западом.

Дональд Трамп об отравлении Скрипаля: "Я думаю, это была Россия" depositphotos.com

Президент США Дональд Трамп считает, что бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля отравили по инициативе России. Об этом сообщает Interfax.

“Мне кажется, что это была Россия“, - такое заявление сделал Трамп во вторник 13 марта в Белом Доме.

По словам Трампа, происшествие со Скрипалем приведет к еще большему осложнению отношений между Западом и Россией.

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Сергей Скрипаль находился в Великобритании с 2010 года после обмена разведчиками между США и Россией. Объединенное королевство было его политическим убежищем.

Напомним, 13 марта разработчик токсина Новичок, которым отравили Скрипаля, сказал, что даже если шпион выживет, он больше не поправится: двух граммов вещества достаточно для того, чтобы убить 500 человек.

Тем временем спикер российской Госдумы Вячеслав Володин в отравлении Скрипаля обвиняет Великобританию, и считает, что Тереза Мэй “очень неумело отводит подозрения от Британии“.