Трампу кажется, что Скрипаля отравила Россия
Президент США Дональд Трамп считает, что бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля отравили по инициативе России. Об этом сообщает Interfax.
“Мне кажется, что это была Россия“, - такое заявление сделал Трамп во вторник 13 марта в Белом Доме.
По словам Трампа, происшествие со Скрипалем приведет к еще большему осложнению отношений между Западом и Россией.
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Сергей Скрипаль находился в Великобритании с 2010 года после обмена разведчиками между США и Россией. Объединенное королевство было его политическим убежищем.
Напомним, 13 марта разработчик токсина Новичок, которым отравили Скрипаля, сказал, что даже если шпион выживет, он больше не поправится: двух граммов вещества достаточно для того, чтобы убить 500 человек.
Тем временем спикер российской Госдумы Вячеслав Володин в отравлении Скрипаля обвиняет Великобританию, и считает, что Тереза Мэй “очень неумело отводит подозрения от Британии“.