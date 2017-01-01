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В Китае тигр убил своего воспитателя на глазах у зрителей

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Тигр убил мужчину, который воспитывал дикое животное с детства.
Сотрудник китайского зоопарка сам вырастил свою смерть
Сотрудник китайского зоопарка сам вырастил свою смерть

В китайском городе Фучжоу (провинция Фуцзянь) дрессированный тигр напал на служителя зоопарка, который вырастил его с маленького тигренка, пишет Daily Mail.

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В зоопарке Фучжоу 13 января проходило цирковое представление, гвоздем программы были хищные животные – львы и тигры. После номера работник остался в клетке с тигром, чтобы покормить и поощрить любимца. Однако хищник неожиданно бросился на мужчину и вцепился зубами в его горло.

Коллеги жертвы пытались отбить мужчину у тигра с помощью палок, однако когда хищника удалось отогнать, служитель зоопарка был уже мертв. Трагедия произошла на глазах у зрителей представления.

Сообщается, что тигра-убийцу мужчина воспитывал еще с молочного возраста и до того, как напасть на человека, животное никогда не выражало никакой агрессии. Тигр был послушным, легко осваивал команды. Что с ним произошло, неизвестно. Очевидно, в тот день инстинкты хищника все же взяли верх над дружбой тигра и человека.

Тигр убил своего воспитателя на глазах у зрителей
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Напомним, 17 июня 2017 года сбежавший из зоопарка в городе Тбилиси белый тигр убил человека. Спецназ был вынужден застрелить редкого и красивого хищника, так как тот представлял серьезную угрозу для жизни и других людей. 

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Теги: тигр, несчастный случай, зоопарк, Китай
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Источник: lenta.ru

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