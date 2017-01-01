В США автобус со школьниками упал в ущелье, есть жертвы
Туристический автобус, в котором находились 52 школьника, рухнул в ущелье. В результате происшествия погиб один человек.
В американском штате Алабама туристический автобус, в котором находились 52 школьника, рухнул в ущелье. Об этом во вторник, 13 марта, сообщает The Washington Post.
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Отмечается, что школьники возвращались домой с экскурсии в Хьюстон.
В результате аварии погиб один человек. Пострадавших доставили в больницы в штате Алабама и Флорида.
На месте ЧП работают службы спасения.
Причина аварии пока неизвестна.
Напомним, ранее в Эфиопии переполненный автобус рухнул с обрыва. Погибли 28 мужчин и 10 женщин.
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