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В США автобус со школьниками упал в ущелье, есть жертвы

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Туристический автобус, в котором находились 52 школьника, рухнул в ущелье. В результате происшествия погиб один человек.

В американском штате Алабама туристический автобус, в котором находились 52 школьника, рухнул в ущелье. Об этом во вторник, 13 марта, сообщает The Washington Post.

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Отмечается, что школьники возвращались домой с экскурсии в Хьюстон.

В результате аварии погиб один человек. Пострадавших доставили в больницы в штате Алабама и Флорида.

На месте ЧП работают службы спасения.

Причина аварии пока неизвестна.

Напомним, ранее в Эфиопии переполненный автобус рухнул с обрыва. Погибли 28 мужчин и 10 женщин.

 

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Теги: США, ДТП, видео, авария, школьники, автобус
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Источник: korrespondent.net

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