В США автобус со школьниками упал в ущелье, есть жертвы

Туристический автобус, в котором находились 52 школьника, рухнул в ущелье. В результате происшествия погиб один человек.

В американском штате Алабама туристический автобус, в котором находились 52 школьника, рухнул в ущелье. Об этом во вторник, 13 марта, сообщает The Washington Post.

Читай также: В Таиланде из-за падения с обрыва туристического автобуса погибли 10 человек

Отмечается, что школьники возвращались домой с экскурсии в Хьюстон.

В результате аварии погиб один человек. Пострадавших доставили в больницы в штате Алабама и Флорида.

На месте ЧП работают службы спасения.

Причина аварии пока неизвестна.

Напомним, ранее в Эфиопии переполненный автобус рухнул с обрыва. Погибли 28 мужчин и 10 женщин.