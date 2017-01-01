Дело Скрипаля: в России послу Великобритании выразили протест

Британскому послу выразили протест в связи с "делом Скрипаля". У Лаврова также заявили, что любые возможные санкции Великобритании будут иметь ответ.

Посла Великобритании в РФ Лори Бристоу во вторник, 13 марта, вызвали в МИД в связи с выдвинутыми британскими властями обвинениями России в причастности к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

Как сообщается, в МИД РФ послу выразили протест, а также заявили, что действия властей Великобритании "носят откровенно провокационный характер". У Лаврова также заявили, что Россия непричастна к отравлению Скрипаля и его дочери.

"Подчеркнуто, что Москва не будет отвечать на ультиматум Лондона до тех пор, пока российской стороне не будут предоставлены образцы химического вещества, на которое ссылается британское следствие, и пока Великобритания не начнет действовать в соответствии с Конвенцией по запрещению химического оружия, предполагающей совместное расследование случившегося, к чему мы были готовы", - говорится в сообщении.

Кроме того, в МИД заявили, что угрозы введения санкций в отношении РФ не останутся без ответа.

Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что бывший шпион Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены разработанным Россией боевым нервно-паралитическим веществом военного типа. Тереза Мэй также дала России одни сутки, чтобы ответить на вопросы по поводу применения против Скрипаля боевого отравляющего вещества Новичок. В МИД РФ заявление премьер-министра Великобритании назвали "цирковым шоу в британском парламенте".