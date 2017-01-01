Дирижера Метрополитен-оперы уволили из-за домогательств

Руководство известного концертного комплекса в Нью-Йорке решило расстаться с музыкантом Джеймсом Левиным, проработавшим в коллективе почти полвека.

Дирижера Метрополитен-опера Джеймса Левина уволили после расследования его домогательств к несовершеннолетним музыкантов, сообщает Эхо Москвы.

Руководство известного концертного комплекса в Нью-Йорке решило расстаться с музыкантом Джеймсом Левиным, проработавшим в коллективе почти полвека, после проведенного расследования. Оно подтвердило обвинения в его адрес. Подробности не разглашаются, однако известно, что в ходе разбирательства были допрошены 70 человек.

Выяснилось, что дирижер неоднократно домогался молодых исполнителей, давя на них своим авторитетом.

"В свете этих данных Метрополитен-опера считает невозможным дальнейшее сотрудничество с Левиным", - говорится в сообщении театра.

Ранее в Голливуде создали движение #AskMoreOfHim, направленное против сексуальных домогательств.

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