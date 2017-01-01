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В Лондоне нашли мертвым соратника Березовского

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Причина смерти бывшего топ-менеджера Аэрофлота и соратника Бориса Березовского неизвестна. Николаю Глушкову было 68 лет, в России он был заочно приговорен к восьми годам колонии за хищения.
Николай Глушков
Николай Глушков
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В Лондоне обнаружен мертвым близкий друг покойного российского олигарха Бориса Березовского бизнесмен Николай Глушков. Как сообщает The Guardian со ссылкой на источники, причина смерти бывшего топ-менеджера Аэрофлота неизвестна.

Согласно сообщению, Глушков был обнаружен членами его семьи и друзьями поздно вечером в понедельник в своей лондонской квартире.

Глушкову было 68 лет, в России он был заочно приговорен к восьми годам колонии за хищения. По решению российского суда от 3 марта 2017 года Глушков должен был выплатить 7,4 млрд рублей (свыше 130 млн долларов) компенсации за совершенные финансовые преступления. Речь идет о хищении у Аэрофлота 122 млн долларов.

Напомним, Борис Березовский был обнаружен мертвым в своем доме в Лондоне в марте 2013 года.

 

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Теги: смерть, Лондон, Березовский, россияне, олигархи, олигарх, Великобритания, Борис Березовский
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Источник: korrespondent.net

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