В Лондоне нашли мертвым соратника Березовского

Причина смерти бывшего топ-менеджера Аэрофлота и соратника Бориса Березовского неизвестна. Николаю Глушкову было 68 лет, в России он был заочно приговорен к восьми годам колонии за хищения.

В Лондоне обнаружен мертвым близкий друг покойного российского олигарха Бориса Березовского бизнесмен Николай Глушков. Как сообщает The Guardian со ссылкой на источники, причина смерти бывшего топ-менеджера Аэрофлота неизвестна.

Согласно сообщению, Глушков был обнаружен членами его семьи и друзьями поздно вечером в понедельник в своей лондонской квартире.

Глушкову было 68 лет, в России он был заочно приговорен к восьми годам колонии за хищения. По решению российского суда от 3 марта 2017 года Глушков должен был выплатить 7,4 млрд рублей (свыше 130 млн долларов) компенсации за совершенные финансовые преступления. Речь идет о хищении у Аэрофлота 122 млн долларов.

Напомним, Борис Березовский был обнаружен мертвым в своем доме в Лондоне в марте 2013 года.

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