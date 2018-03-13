Россия пригрозила заблокировать все британские СМИ

В МИД РФ предупредили об ответных зеркальных мерах, если в Великобритании закроют российский пропагандистский телеканал Russia Today.

В МИД РФ пригрозили заблокировать все британские СМИ в случае запрета RT в Британии mid.ru

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что ни одно британское средство массовой информации не будет работать на территории России, если в Британии закроют российский пропагандистский телеканал Russia Today. Об этом во вторник, 13 марта, она сообщила в эфире Россия 1.

"Ни одно британское средство массовой информации в нашей стране работать не будет, если они закроют Russia Today", - сказала она.

По данным СМИ, в Роскомнадзоре также пообещали ввести ответные зеркальные меры против британской прессы в случае введения санкций против RT.

К слову, ранее в СМИ появилась информация, что регулятор телерадиовещания Великобритании Ofcom предупредил подконтрольный Кремлю телеканал Russia Today, что его лицензия может быть аннулирована.

Напомним, ранее Министерство юстиции США внесло RT America в список иностранных агентов, а позже журналистов RT лишили аккредитации при Конгрессе.

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