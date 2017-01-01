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Трамп и Мэй обсудили отравление Скрипаля

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Американский лидер согласился с британским премьером, что власти России должны объяснить отравление бывшего сотрудника ГРУ в Великобритании.
Дональд Трамп и Тереза Мэй
Дональд Трамп и Тереза Мэй

Президент США Дональд Трамп обсудил по телефону с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй инцидент с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери, сообщает пресс-служба Белого дома.

"Президент Трамп согласился с премьер-министром Мэй, что правительство Российской Федерации должно предоставить однозначные ответы касательно того, как это химическое оружие, разработанное в России, могло быть использовано в Соединенном Королевстве", – говорится в сообщении.

Отмечается, что "два лидера пришли к согласию в том, что лица, использующие эти гнусные средства поражения и нарушающие международные законы, должны столкнуться с последствиями".

В Белом доме подчеркнули, США поддерживают своего близкого союзника и готовы предоставить Великобритании любую помощь в расследовании инцидента.

В РФ заявили, что уничтожили все запасы газа, которым был отравлен Скрипаль

Напомним, ранее Мэй заявила, что Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом Новичок, разработанным в России. Она официально обвинила Москву в покушении на экс-полковника ГРУ. 

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Теги: Трамп, отравление, Тереза Мэй, Сергей Скрипаль
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Источник: korrespondent.net

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