Во Франции разбился вертолет: есть жертвы

Во французском департаменте Восточные Пиренеи разбился вертолет. В результате авиакатастрофы погибли два человека – 70-летний пилот и 30-летний пассажир.



Вертолет потерпел крушение во Франции, два человека погибли, сообщает Nice Matin.

Инцидент произошел вечером 13 марта под городом Перпиньян (департамент Восточные Пиренеи). Жертвами крушения стали 70-летний пилот вертолета и 30-летний пассажир.

Ведется расследование.



В США из-за лося разбился вертолет

Напомним, вечером 11 марта в Нью-Йорке вертолет с людьми на борту упал в пролив Ист-Ривер. Двое пассажиров погибли во время крушения вертолета. Еще трое – спустя время в больнице.

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