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Во Франции разбился вертолет: есть жертвы

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Во французском департаменте Восточные Пиренеи разбился вертолет. В результате авиакатастрофы погибли два человека – 70-летний пилот и 30-летний пассажир.
Французская полиция
Французская полиция
AFP


Вертолет потерпел крушение во Франции, два человека погибли, сообщает Nice Matin.

Инцидент произошел вечером 13 марта под городом Перпиньян (департамент Восточные Пиренеи). Жертвами крушения стали 70-летний пилот вертолета и 30-летний пассажир.

Ведется расследование.

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Напомним, вечером 11 марта в Нью-Йорке вертолет с людьми на борту упал в пролив Ист-Ривер. Двое пассажиров погибли во время крушения вертолета. Еще трое – спустя время в больнице.

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Теги: авиакатастрофа, Франция, вертолет, крушение
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Источник: korrespondent.net

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