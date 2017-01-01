Уволенный Тиллерсон "прояснил будущее" по телефону с Трампом

Выступая в Госдепе, Рекс Тиллерсон отметил, что говорил с Дональдом Трампом и шефом аппарата Белого дома Джоном Келли, чтобы "прояснить будущее".

Уходящий госсекретарь США Рекс Тиллерсон после оповещения об увольнении во вторник, 13 марта, провел телефонный разговор с президентом Дональдом Трампом, сообщает Интерфакс

"Сегодня после полудня с борта номер один (самолет президента – ред.) мне звонил президент США. Я также говорил с шефом аппарата Белого дома Джоном Келли, чтобы прояснить будущее", – сказал он, выступая в Государственном департаменте.





Вслед за Тиллерсоном Трамп уволил его заместителя По словам Тиллерсона, "самое важное обеспечить плавный и упорядоченный переход в то время, когда страна по-прежнему должна проводить серьезную политику, а национальная безопасность сталкивается с угрозами".

Напомним, 13 марта Трамп уволил Тиллерсона с должности госсекретаря и предложил на этот пост кандидатуру действующего директора ЦРУ Майка Помпео. Место Помпео во главе ЦРУ должна занять его заместитель Джина Хаспел.

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