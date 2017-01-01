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Уволенный Тиллерсон "прояснил будущее" по телефону с Трампом

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Выступая в Госдепе, Рекс Тиллерсон отметил, что говорил с Дональдом Трампом и шефом аппарата Белого дома Джоном Келли, чтобы "прояснить будущее".
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон
 
Уходящий госсекретарь США Рекс Тиллерсон после оповещения об увольнении во вторник, 13 марта, провел телефонный разговор с президентом Дональдом Трампом, сообщает Интерфакс.
 
"Сегодня после полудня с борта номер один (самолет президента – ред.) мне звонил президент США. Я также говорил с шефом аппарата Белого дома Джоном Келли, чтобы прояснить будущее", – сказал он, выступая в Государственном департаменте.
 
По словам Тиллерсона, "самое важное обеспечить плавный и упорядоченный переход в то время, когда страна по-прежнему должна проводить серьезную политику, а национальная безопасность сталкивается с угрозами".

Вслед за Тиллерсоном Трамп уволил его заместителя
 
Напомним, 13 марта Трамп уволил Тиллерсона с должности госсекретаря и предложил на этот пост кандидатуру действующего директора ЦРУ Майка Помпео. Место Помпео во главе ЦРУ должна занять его заместитель Джина Хаспел.

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Теги: США, Дональд Трамп, Госсекретарь, Рекс Тиллерсон
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Источник: korrespondent.net

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