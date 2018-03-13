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Экс-президента Южной Кореи обвинили в коррупции

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Ли Мен Бак стал пятым президентом Южной Кореи, который становится фигурантом уголовного преследования. 14 марта он даст показания.
Южная Корея
Южная Корея
 
Бывшего президента Южной Кореи Ли Мен Бак обвинили в коррупции, предает агентство Ренхап.
 
77-летний Ли Мен Бак 14 марта даст показания в прокуратуре в связи с обвинениями. Таким образом, он станет пятым президентом Южной Кореи, который становится фигурантом уголовного преследования. 
 
Только двум из семи президентов Республики Корея не предъявляли уголовных обвинений.

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Теги: президент, Южная Корея, коррупция, обвинения
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Источник: korrespondent.net

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