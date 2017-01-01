Трамп назвал причину отставки Тиллерсона

Главной причиной отставки государственного секретаря Рекса Тиллерсона американский президент назвал разногласия по иранской сделке.



Президент США Дональд Трамп объяснил причины увольнения Рекса Тиллерсона с поста госсекретаря разногласиями между ними, главным из которых является подход к соглашению с Ираном по атому.

"Посмотрите на сделку с Ираном. Я считаю, она ужасна. Он считает, что она ОК. Я еще раньше хотел разорвать ее или что-нибудь с ней сделать, он считал несколько иначе. Мы с ним думали по-разному", – сказал Трамп журналистам на борту вертолета, на котором летел в Калифорнию.

Американский лидер отметил, что с преемником Тиллерсона на посту госсекретаря – с Майком Помпео – у него схожие подходы.

"Думаю, что все пойдет очень хорошо", – подчеркнул Трамп.



Трамп продлил санкции против Ирана

Напомним, 13 марта Трамп уволил Тиллерсона с должности госсекретаря и предложил на этот пост кандидатуру действующего директора ЦРУ Майка Помпео. Место Помпео во главе ЦРУ должна занять его заместитель Джина Хаспел.

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