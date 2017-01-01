В Словакии повторно задержали подозреваемого в убийстве журналиста

В течение 48 часов прокурор должен принять решение о следующих шагах в худе судебного разбирательства над задержанным Антонино Вадалу.

Полиция Словакии во вторник, 13 марта, повторно задержала итальянского предпринимателя Антонино Вадалу, который был одним из главных фигурантов в расследовании убитого словацкого журналиста Яна Кучака, сообщает Aktuality

Вадалу задержали на основе европейского ордера на арест, выданного итальянским судом в Венеции в городе Михаловце.

В течение 48 часов прокурор должен принять решение о следующих шагах в худе судебного разбирательства над Вадалу.

Италия же просит выдачи Вадалу в связи с преступлениями, связанными с наркотиками. Он и его соратники подозреваются в доставке в города Европы сотни килограмм кокаина.





В Словакии из-за убийства журналиста инициируют досрочные выборы Вадалу был задержан 1 марта, однако его освободили вместе с шестью другими подозреваемыми. Среди них его двоюродный брат Бруно и родной брат Себастьян, который после освобождения был доставлен в больницу.

Напомним, в конце февраля в Словакии был убит журналист-расследователь Ян Кучак . Он занимался расследованием деятельности итальянской мафии на востоке страны. Это могло стать мотивом убийства.

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