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В Словакии повторно задержали подозреваемого в убийстве журналиста

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В течение 48 часов прокурор должен принять решение о следующих шагах в худе судебного разбирательства над задержанным Антонино Вадалу.
Полицейские возле дома убитого словацкого журналиста Яна Кучака
Полицейские возле дома убитого словацкого журналиста Яна Кучака
 
Полиция Словакии во вторник, 13 марта, повторно задержала итальянского предпринимателя Антонино Вадалу, который был одним из главных фигурантов в расследовании убитого словацкого журналиста Яна Кучака, сообщает Aktuality.
 
Вадалу задержали на основе европейского ордера на арест, выданного итальянским судом в Венеции в городе Михаловце.
 
В течение 48 часов прокурор должен принять решение о следующих шагах в худе судебного разбирательства над Вадалу.
 
Италия же просит выдачи Вадалу в связи с преступлениями, связанными с наркотиками. Он и его соратники подозреваются в доставке в города Европы сотни килограмм кокаина.
 
Вадалу был задержан 1 марта, однако его освободили вместе с шестью другими подозреваемыми. Среди них его двоюродный брат Бруно и родной брат Себастьян, который после освобождения был доставлен в больницу.

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Напомним, в конце февраля в Словакии был убит журналист-расследователь Ян Кучак. Он занимался расследованием деятельности итальянской мафии на востоке страны. Это могло стать мотивом убийства.

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Теги: Словакия, журналист, арест, убийство
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Источник: korrespondent.net

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