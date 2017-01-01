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США могут создать космические войска

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США могут приступить к созданию космических войск в качестве полноценного вида вооруженных сил. О такой необходимости заявил американский президент.
Американский президент Дональд Трамп
Американский президент Дональд Трамп

У США может появиться новый род войск – космические войска. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп, передает РИА Новости.
 
"Моя новая национальная стратегия по космосу признает, что в космическом пространстве могут осуществляться боевые действия, как и на земле, в воздухе и в воде. У нас даже могут быть космические силы. У нас есть воздушные силы, будут космические, сухопутные и флот", – сказал он, выступая в Калифорнии.
 
По словам Трампа, сначала он не воспринимал эту идею серьезно, но затем пришел к выводу, что идея отличная. "Может быть, нам нужно будет это сделать. Это может произойти", – отметил президент США.

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Теги: армия и вооружение, космос, США, Трамп
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Источник: korrespondent.net

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