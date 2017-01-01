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Меркель поддержала требования к РФ объяснить отравление Скрипаля

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Ранее Великобритания потребовала от России объяснений по поводу отравления экс-сотрудника Главного разведывательного управления РФ Сергея Скрипаля.
Канцлер Германии Ангела Меркель
Канцлер Германии Ангела Меркель
Getty Images


Канцлер Германии Ангела Меркель призвала Россию ответить на вопросы правительства Великобритании относительно отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

"Канцлер решительно осудила это нападение, она всерьез воспринимает оценку британского правительства по вопросу об ответственности России за это нападение. Теперь Россия должна ответить на законные вопросы британского правительства", – написал пресс-секретарь Меркель Штеффен Зайберт в Twitter.

Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом Новичок, разработанным в России. Она официально обвинила Москву в покушении на экс-полковника ГРУ и дала срок до вечера 13 марта на предоставление подробных объяснений по поводу инцидента.

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Теги: Россия, Меркель, Великобритания, Сергей Скрипаль
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Источник: korrespondent.net

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