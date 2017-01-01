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В Нигерии арестовали 16 украинских моряков – СМИ

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Судно арестовали 23 января, однако об этом стало известно только сейчас. Экипаж из 16 моряков обвинили в незаконной торговли топливом.
В Нигерии арестовали 16 украинских моряков
В Нигерии арестовали 16 украинских моряков
fleetmon.com
 
В Нигерии арестовали швейцарский танкер San Padre Pio с украинским экипажем из 16 моряков за незаконную торговлю топливом. Об этом сообщил сайт FleetMon, специализирующийся на отслеживании кораблей в режиме реального времени.
 
"Военно-морской флот Нигерии в заявлении от 9 марта сообщил об аресте танкера San Padre Pio с 16 украинскими моряками и около 5 тысяч тонн груза на борту за несанкционированный вход в воды Нигерии и незаконную торговлю топливом", – говорится в сообщении.
 
Отмечается, что судно с 16 украинскими моряками было арестовано еще 23 января, но об этом инциденте стало известно только в марте. Сейчас танкер закреплен на причале в Бонне (юго-восток Нигерии). 
 
Капитан танкера Андрей Васьков заявил, что у судна было разрешение от нигерийского флота на отправку груза в Нигерию. По его словам, это их пятый заход в нигерийский порт с нефтепродуктами.

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Теги: моряки, Нигерия, украинцы, арест
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Источник: korrespondent.net

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