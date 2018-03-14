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Умер физик Стивен Хокинг

Комментариев: 10
Всемирно известный британский физик-теоретик Стивен Уильям Хокинг скончался на 77-м году жизни. О смерти ученого сообщили представители его семьи.
Британский физик Стивен Хокинг
Британский физик Стивен Хокинг
Getty Images
Умер известный британский физик Стивен Хокинг. Об этом сообщает BBC со ссылкой на семью ученого.
 
Физик-теоретик скончался на 77-м году жизни.

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Хокинг – известный популяризатор науки и автор книги Краткая история времени, которая разошлась 10-миллионным тиражом. Он занимался изучением проблемы возникновения космологической сингулярности – первичного состояния Вселенной, из которого она, согласно теории Большого взрыва, непрерывно расширяется.
 
В 1963 году Хокингу был поставлен диагноз боковой амиотрофический склероз. Врачи тогда считали, что жить ему осталось два-три года. Однако их прогнозы не оправдались, ученый продолжил научную работу, дважды женился и стал отцом троих детей. Даже полностью парализованный, Хокинг вел активную жизнь – занимался наукой, преподавал, выступал с докладами, общаясь с миром с помощью компьютерного синтезатора речи.
 
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Теги: смерть, физики, ученый, Стивен Хокинг
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Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (12)
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dell999    14.03.2018, 09:17
Оценка:  0
dell999
"Бога нет, а науки достаточно, чтобы объяснить устройство Вселенной" - говорил Хокинг. А Бог говорил - "По вере вашей и дано будет вам". Дальше додумайте сами ))..
бзДитер    14.03.2018, 08:51
Оценка:  +2
бзДитер
БРОКЕР_666, есть целая серия фильмов от компании Universal. Рекомендую, очень интересно и познавательно.
Евгенич    14.03.2018, 08:42
Оценка:  +9
Евгенич
Мир потерял выдающегося деятеля науки
Такие как он - один на миллиард
Бяяка    14.03.2018, 08:41
Оценка:  +2
Бяяка
жаль но учитывая как он мучался в его положении, может это и к лучшему для него
Woodbrother    14.03.2018, 08:41
Оценка:  +4
Woodbrother
Интересный был мужик. Вечная память.
Uzvar    14.03.2018, 08:37
Оценка:  +15
Uzvar
Величайший теоретик, и величайший человек имея такие проблемы со здоровьем ,всквозь боль и ограничение в движении достигал таких успехов . Жаль .
Tribune    14.03.2018, 08:37
Оценка:  +17
Tribune
Покойся с миром, Человек, ты не будешь забыт.
БРОКЕР_666    14.03.2018, 08:37
Оценка:  -21
БРОКЕР_666
"занимался изучением проблемы возникновения космологической сингулярности – первичного состояния Вселенной, из которого она, согласно теории Большого взрыва" - короче, фигнёй маялся - большой взрыв - полный бред
Uzvar    14.03.2018, 08:37
Оценка:  +15
Uzvar
Фигнёй занимаешься ты. Этого ученого знает весь мир. А тебя хоть дворник во дворе узнает . Обезьяна 666!
СтальнаяКрыса    14.03.2018, 08:37
Оценка:  +4
СтальнаяКрыса
Как всё могло возникнуть посредством большого взрыва, если Земля центр мироздания, и она плоская.
бзДитер    14.03.2018, 08:48
Оценка:  +1
бзДитер
Правильно, земля плоская, стоит на трёх слонах и т.д. ))
VikaGraum    14.03.2018, 09:17
Оценка:  0
VikaGraum
БРОКЕР_666
Между прочим, теория струн и теория Большого взрыва отнюдь не противоречат друг другу.
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