В Махачкале Путина освистали школьники
Президент РФ Владимир Путин совершил визит в Дагестан. Местные школьники встретили своего гаранта неодобрительным свистом и призывами быстрее покинуть Махачкалу.
Видеозапись эпизода визита в столицу Дагестана опубликована на YouTube-канале Новое Дело.
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На видео видно, что в тот момент, когда Путин уже садился в салон автомобиля своего кортежа, кроме аплодисментов слышно, как местные подростки кричат в адрес президента России напутствия: “До свидания, давай езжай отсюда! До свидания, не нужен ты нам!“.
Как сообщалось 5 марта, в городе Нижний Новгород Российской федерации заместителю председателя местного отделения политической партии Яблоко Алексею Садомовскому в прямом эфире заглушили фразу со словами “надо менять Путина и власть“. Политик намерен подавать жалобу в избирательную комиссию.
Он привык чтобы ему только улыбчиво зад лизали, ушлепок )))
Дети гор , тяжелое детство.