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В Махачкале Путина освистали школьники

Комментариев: 4
Дагестан провожал кандидата в президенты страны криками: "Не нужен ты нам!".
Хозяин Кремля никак не прореагировал на слова недоброжелателей
Хозяин Кремля никак не прореагировал на слова недоброжелателей
EPA/UPG

Президент РФ Владимир Путин совершил визит в Дагестан. Местные школьники встретили своего гаранта неодобрительным свистом и призывами быстрее покинуть Махачкалу.

Видеозапись эпизода визита в столицу Дагестана опубликована на YouTube-канале Новое Дело.

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На видео видно, что в тот момент, когда Путин уже садился в салон автомобиля своего кортежа, кроме аплодисментов слышно, как местные подростки кричат в адрес президента России напутствия: “До свидания, давай езжай отсюда! До свидания, не нужен ты нам!“.

Кадры с прогулки Путина по главному проспекту Махачкалы
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Как сообщалось 5 марта, в городе Нижний Новгород Российской федерации заместителю председателя местного отделения политической партии Яблоко Алексею Садомовскому в прямом эфире заглушили фразу со словами “надо менять Путина и власть“. Политик намерен подавать жалобу в избирательную комиссию.

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Теги: Путин, выборы президента, Россия, Дагестан, Махачкала
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Комментариев (4)
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PereZX    14.03.2018, 10:23
Оценка:  +8
PereZX
Вовочка потом в истерике охрану свою не перестрелял?
Он привык чтобы ему только улыбчиво зад лизали, ушлепок )))
ПейС_ДУК    14.03.2018, 09:58
Оценка:  +1
ПейС_ДУК
"Дэньгы давай".
Дети гор , тяжелое детство.
Логика    14.03.2018, 09:57
Оценка:  0
Логика
не забудьте залить видео из Крыма)
Woodbrother    14.03.2018, 10:33
Оценка:  0
Woodbrother
Где то есть реальное видео без редактирования ?
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