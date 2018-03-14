В Махачкале Путина освистали школьники

Дагестан провожал кандидата в президенты страны криками: "Не нужен ты нам!".

Президент РФ Владимир Путин совершил визит в Дагестан. Местные школьники встретили своего гаранта неодобрительным свистом и призывами быстрее покинуть Махачкалу.

Видеозапись эпизода визита в столицу Дагестана опубликована на YouTube-канале Новое Дело.

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На видео видно, что в тот момент, когда Путин уже садился в салон автомобиля своего кортежа, кроме аплодисментов слышно, как местные подростки кричат в адрес президента России напутствия: “До свидания, давай езжай отсюда! До свидания, не нужен ты нам!“.

Кадры с прогулки Путина по главному проспекту Махачкалы 0:00 / 00:53

Как сообщалось 5 марта, в городе Нижний Новгород Российской федерации заместителю председателя местного отделения политической партии Яблоко Алексею Садомовскому в прямом эфире заглушили фразу со словами “надо менять Путина и власть“. Политик намерен подавать жалобу в избирательную комиссию.