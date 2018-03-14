В самолете из-за стюардессы умерла собака - СМИ

Собака умерла на багажной полке после нескольких часов полета. За прошлый год в самолетах United Airlines умерло 18 животных.

В Нью-Йорке из-за требований бортопроводницы умерла собака. Животное летело вместе с хозяином рейсом авиакомпании United Airlines из Хьюстона в Нью-Йорк, об этом пишет издание NBC NEWS.

Стюардесса заставила хозяина поместить собаку на багажную полку, где животное скончалось. Пассажиры рейса отмечают, что пока летели, слышали лай собаки. О смерти животного узнали только после приземления самолета в аэропорту.

В авиакомпании выразили “глубочайшие соболезнования семье погибшего животного“. United Airlines полностью взяли на себя ответственность и пообещали наказать стюардессу, расследовать произошедшее, а также выплатить компенсацию.

Однако статистика работает не в пользу американских авиалиний. Сообщается о 24-х смертях и травм животных на борту самолетов за 2017 год, 18 из которых произошли именно на самолетах United Airlines. Компания заявляет, что большинство животных умерло естественной смертью, а другие поцарапались о стенки своих переносок.

Читай также: В Киеве рейс задержали на 2 часа из-за кота

14 сентября стало известно, что в Колорадо женщина обвинила Starbuck's в смерти своей собаки. Она подала в суд на персонал кофейни, так как считает, что виной произошедшему плохое обслуживание. Стакан с горячим чаем якобы не накрыли крышкой и неумело передали клиентке, и пролившаяся жидкость ошпарила собаку.