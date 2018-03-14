В Сенате США хотят причислить Россию к странам-спонсорам терроризма

После отравления брата Ким Чен Ына администрация Трампа уже назвала КНДР страной-спонсором терроризма. Теперь в Сенате хотят рассмотреть вопрос, может ли это определение применяться к России.

Сенатор США от штата Нью-Джерси Роберт Менендес во вторник, 13 марта, предложил внести Россию в список стран-спонсоров терроризма. Об этом сообщает Washington Еxaminer.

Причиной тому стало отравление в Великобритании бывшего росийского разведчика Сергея Скрипаля.

Менендес заявил, что после отравления брата Ким Чен Ына в Малайзии администрация Трампа уже назвала КНДР страной-спонсором терроризма и нужно рассмотреть вопрос, может ли это определение применяться к России.

Также Менендес предложил ужесточить санкции в отношении Москвы.

В список стран-спонсоров терроризма на данный момент входят Иран, Сирия, Судан и КНДР.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что бывший шпион Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены разработанным Россией боевым нервно-паралитическим веществом военного типа. Тереза Мэй также дала России одни сутки, чтобы ответить на вопросы по поводу применения против Скрипаля боевого отравляющего вещества Новичок.

В ответ глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не будет отвечать на запросы Великобритании.

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