В США учитель скормил щенка черепахе на глазах у школьников

Полиция штата Айдахо заявила, что расследует инцидент, учителя временно отстранили от работы.

В США в средней школе штата Айдахо учитель биологии на дополнительном занятии скормил живого щенка черепахе на глазах у подростков возрастом от 12 до 16 лет.

Об этом сообщает американский канал FOX 13.

Защитники прав животных выразили крайнее возмущение методами работы преподавателя Роберта Кросленда, а также обрптились в полицию.

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“Разрешать детям смотреть на то, как невинный маленький щенок кричит, пока его поедает другое животное - это ненормально и жестоко“, - отметила зоозащитница Джил Парриш. В полиции добавили, что инцидент расследуется и Кросленд временно отстранен от работы в школе.

Администрация школы прокомментировала ситуацию заявив, что действия преподавателя “не были частью школьного мероприятия и являются прискорбным обстоятельством, в которое были вовлечены несколько биологических видов“.

Издание отмечает, что преподаватель уже практиковал подобные опыты. Ранее он скормил змеям морских свинок.

Тем не менее, некоторые из родителей учеников сообщили, что щенок был рожден с мутациями и в любом случае бы умер. Также родители охарактеризовали Кросленда как лучшего учителя биологии.

Некоторые выпускники школы заявили, что Кросленд продемонстрировал “цикличность жизни“. Один из экс-учеников назвал его “классным учителем, который интересно преподавал и держал у себя черепах, змей... и другие крутые штуки“.

Напомним, 20 февраля в селе Ковалевка Николаевской области вьетнамские свиньи частично съели своего хозяина. Растерзанное тело 80-летнего пенсионера было обнаружено на территории домовладения.