Число прошений об убежище в ЕС снизилось в два раза

В 2017 году в ЕС было подано 650 тысяч первичных заявок о предоставлении убежища, годом ранее – 1,2 млн. Большинство ходатайств были поданы на территории Германии.

В прошлом году в 28 странах Евросоюза почти вдвое снизилось число первичных заявок на предоставление статуса беженца. Этот показатель составил в 2017 году немногим менее 650 тысяч прошений, годом ранее он равнялся 1,2 миллиона.

Об этом сообщает в среду, 14 марта, газета WAZ со ссылкой на данные Евростата.

Большинство ходатайств о предоставлении убежища при этом были поданы на территории Германии – 198,2 тысячи. На втором месте – Италия (126,6 тысячи заявок), на третьем – Франция (91 тысяча), на четвертом – Греция (57 тысяч). Меньше всего ходатайств – в Словакии (150), Эстонии (180) и Латвии (355).

Вместе с тем доля заявок в ФРГ в общем показателе по Евросоюзу снизилась с 60% в 2016 году до чуть более 30% в 2017-м.

Эти цифры отражают показатели прошений о предоставлении убежища, поданных впервые. С учетом вторичных и последующих ходатайств общий показатель по ЕС в 2017 году составляет 704,6 тысячи, в ФРГ – 222,6 тысячи, указывает далее издание. В тот же день отчет будет официально представлен в Брюсселе.

Между тем в 2018 году в Германии продолжается тенденция предыдущего года. Согласно опубликованным 12 марта данным МВД ФРГ, в феврале подали первичные заявки о предоставлении убежища около 11 тысяч человек. Это на 1,3 тысячи меньше, чем в январе и на 3,3 тысячи меньше, чем в феврале 2017 года. Большинство заявителей – граждане Сирии, Ирака и Нигерии.

Ранее сообщалось, что население Германии увеличилось на полмиллиона за счет беженцев. В страну прибыли 1,865 млн человек, тогда как покинули – 1,365 млн.

Источник: Русская служба Deutsche Welle

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