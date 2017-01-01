Российских политэмигрантов в Британии взяли под охрану

После отравления Скрипаля и смерти соратника Березовского, к другим россиянам, попросившим убежище в Великобритании приставлена охрана.

Место, где был найден Скрипаль с дочерью

Гражданам РФ, которые укрываются в Великобритании, предоставили охрану. Об этом сообщает Коммерсантъ со ссылкой на собственные источники.

Это подтвердил и один из политэмигрантов.

"После отравления в Солсбери под окном моего дома постоянно дежурит полицейская машина", - сказал один из российских политэмигрантов.

В понедельник, 12 марта, в своем доме в Лондоне был найден мертвым соратник Березовского и бывший замгендиректора Аэрофлота Николай Глушков. В России его заочно арестовали за мошенничество. На его шее обнаружили следы удушения. Имела ли его смерть насильственный характер, пока неизвестно, ведется расследование.

Напомним, 5 марта в Великобритании с серьезным отравлением госпитализировали бывшего шпиона Сергея Скрипаля, который перешел на сторону Великобритании, и его дочь. Британские эксперты пришли к выводу, что для отравления использовался нервно-паралитический газ, разработанный в России.

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