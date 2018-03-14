В Японии откопали крупнейший в истории страны клад

Медные монеты в практически не пострадавшем глиняном кувшине стали одной из крупнейших исторических ценностей Японии.

В Японии в городе Хасуда (префектура Сайтама) археологи откопали клад. Сокровище представляет собой огромный глиняный кувшин, доверху наполненный монетами, об этом сообщили РИА Новости.

Находка признана крупнейшей в истории страны и выставлена в хранилище культурных ценностей города Кумагая.

Кувшин удивил археологов практически идеальной сохранностью. Высота кувшина – 70 см, в нем лежали 260 тысяч древних монет из меди. Все монеты были с характерными дырками посередине. Эксперты полагают, что при захоронении монеты, вероятно, были связаны веревкой, пропущенной через эти дырки, которая со временем истлела.

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По мнению археологов, сокровище принадлежит к средневековой Эпохе воюющих царств (вторая половина XV – XVI века). Клад могли захоронить, чтобы сберечь имущество в сложные времена.

Напомним, 1 мая в испанском городе Севилья археологи нашли сотни килограммов римских монет, разложенных по разных амфорам.