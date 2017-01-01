Взрыв газового баллона в авто попал на видео

Баллон с газом в багажнике пылающего автомобиля взорвался не сразу - на тот момент машина почти выгорела. Его взрыв стал неприятным сюрпризом для пожарных.

В центре Челябинска в среду, 14 марта, взорвался автомобиль с газовым баллоном в багажнике. В результате случившегося пострадало два человека, сообщает Life.ru со ссылкой на региональное ГУ МЧС РФ.

Очевидцы сняли инцидент на камеру. На кадрах ролика видно, как спустя пять минут после тушения огня в автомобиле происходит ещё один мощный взрыв. Из-за него пожарные отбегают в сторону, но потом продолжают ликвидировать возгорание.

"При прогреве двигателя произошла вспышка газовоздушной смеси. Кроме того, в багажнике автомобиля находился 40-литровый бытовой газовый баллон", - рассказал сотрудник пресс-службы ведомства.

Он также отметил, что в результате случившегося за медицинской помощью в больницу обратились два человека, которые в момент первого взрыва находились в салоне машины. Их состояние в настоящий момент не известно.

Ранее было опубликовано видео с места взрыва машины в Донецке.

Напомним, 3 марта в Ворошиловском районе Донецка взорвался автомобиль во дворе многоэтажного дома. Тогда пострадал один человек.

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