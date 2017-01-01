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В Германии мужчина нашел на помойке восемь миллионов фальшивых евро

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Деньги были аккуратно запакованы и уложены в кейс. Находку обнаружили в контейнере для органических отходов возле пекарни.
О том, что деньги фальшивые, мужчина узнал только в полиции
О том, что деньги фальшивые, мужчина узнал только в полиции
presseportal.de

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Во Франкфурт-на-Майне работник пекарни обнаружил в мусорном контейнере восемь миллионов евро и отнес их в полицию. Об этом во вторник, 13 марта, сообщается в пресс-релизе полиции.

То, что деньги фальшивые, выяснилось только в полиции.

В полиции отметили, что  56-летний мужчина нашел деньги в контейнере для органических отходов, они были аккуратно запакованы и уложены в кейс. Честный гражданин решил отнести находку в полицейский участок, где при ближайшем рассмотрении выяснилось, что купюры поддельные. Тем не менее, в полиции высоко оценили поступок мужчины.

“Он продемонстрировал образцовое поведение, тем более, что он не мог в тот момент догадаться, что именно он принес“, - заявили правоохранители, выразив мужчине благодарность.

Фальшивые деньги отправились в камеру хранения вещественных доказательств.

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Теги: деньги, фальшивые деньги, Германия, евро, полиция, фальшивомонетчики
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