Семья Скрипаля: целью отравления был не он

Родственники экс-шпиона Сергея Скрипаля высказали предположение, что трагедия могла иметь бытовой характер.

Совпадение, не думаю - сказал бы один из российских телеведущих kommersant.ru

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В деле об отравлении в Великобритании бывшего российского экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля все может быть совершенно не так, как это преподносится в мировой прессе.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash, после непосредственного общения с семьей погибшего.

Отмечается, что родственники бывшего разведчика рассказали очень неожиданные подробности его жизни, выдвинули собственную версию произошедшего и объяснили некоторые странности в его деле.

“А почему все думают, что отравить хотели именно Сергея?“, - говорят родственники.

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Семья Сергея Скрипаля заявила в интервью, что за покушением на него и его дочь может стоять “возмущенная женщина“. Юлия Скрипаль в ближайшее время собиралась выйти замуж, но мать жениха была категорически против свадьбы.

“Мама - высокопоставленная сотрудница одной из структур. Юля для нее - это дочь предателя“, - отмечает родственница погибшего.

По мнению родственников, на этой трагедии просто спекулируют политики.

“Почему Великобритания скрывает информацию о состоянии дяди Сережи? Какой смысл в этом покушении? Зачем оно? Это не было нужно ни России, ни Англии. Все было давно забыто и закончено. Кто-то пытается поднять на этом какие-то грязные бонусы“, - подчеркнула племянница.

Также Росбалт уточняет, что в деле Скрипаля появилась подозрительная пара - британская полиция разыскивает мужчину и женщину, которые были замечены рядом с бывшим полковником ГРУ Сергеем Скрипалем и его дочерью незадолго до покушения на них.

Проживающим в Англии российским бизнесменам предъявляют на опознание фотографию, на которой запечатлены два человека — мужчина с темными волосами и женщина-блондинка, их лица плохо видны.

“На вид им лет 35-40. Они находились на улице, изображали влюбленную пару“, — рассказал собеседник агентства.

Напомним, 5 марта в Великобритании с серьезным отравлением госпитализировали бывшего шпиона Сергея Скрипаля, который перешел на сторону Великобритании, и его дочь. Британские эксперты пришли к выводу, что для отравления использовался нервно-паралитический газ, разработанный в России.

Позже в понедельник, 12 марта, в своем доме в Лондоне был найден мертвым соратник Березовского и бывший замгендиректора Аэрофлота Николай Глушков. В России его заочно арестовали за мошенничество. На его шее обнаружили следы удушения. Имела ли его смерть насильственный характер, пока неизвестно, ведется расследование.