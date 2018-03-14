Кремль о новом главе Госдепа: Отношения хуже не станут
Отношения Москвы и Вашингтона вряд ли могут ухудшиться еще сильнее после смены госсекретаря США. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает Интерфакс в среду, 14 марта.
"Вряд ли можно упасть ниже пола. В этом плане опасаться чуть низшего ухудшения (отношений) вряд ли приходится", – сказал Песков на брифинге, отвечая на соответствующий вопрос.
Он отметил, что, тем не менее, всегда остается надежда на конструктивизм и трезвый подход во взаимоотношениях России и США.
Напомним, 13 марта президент США Дональд Трамп объявил об увольнении Рекса Тиллерсона с должности главы Госдепартамента США. Его сменит директор ЦРУ Майк Помпео, а главой спецслужбы впервые станет женщина – Джина Хаспел.
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Тем более, что Помпео жесткий мужик, а не вялый алкоголик, как Тиллерсон
Нужно уже сейчас это признать.