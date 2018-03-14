Кремль о новом главе Госдепа: Отношения хуже не станут

Дмитрий Песков считает, что "вряд ли можно упасть ниже пола", но всегда остается надежда на конструктивизм и трезвый подход во взаимоотношениях России и США.

Отношения Москвы и Вашингтона вряд ли могут ухудшиться еще сильнее после смены госсекретаря США. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает Интерфакс в среду, 14 марта.

"Вряд ли можно упасть ниже пола. В этом плане опасаться чуть низшего ухудшения (отношений) вряд ли приходится", – сказал Песков на брифинге, отвечая на соответствующий вопрос.

Он отметил, что, тем не менее, всегда остается надежда на конструктивизм и трезвый подход во взаимоотношениях России и США.

Напомним, 13 марта президент США Дональд Трамп объявил об увольнении Рекса Тиллерсона с должности главы Госдепартамента США. Его сменит директор ЦРУ Майк Помпео, а главой спецслужбы впервые станет женщина – Джина Хаспел.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet