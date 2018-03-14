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Кремль о новом главе Госдепа: Отношения хуже не станут

Комментариев: 7
Дмитрий Песков считает, что "вряд ли можно упасть ниже пола", но всегда остается надежда на конструктивизм и трезвый подход во взаимоотношениях России и США.
Отношения России и США переживают кризис
Отношения России и США переживают кризис
Getty Images

Отношения Москвы и Вашингтона вряд ли могут ухудшиться еще сильнее после смены госсекретаря США. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает Интерфакс в среду, 14 марта.

"Вряд ли можно упасть ниже пола. В этом плане опасаться чуть низшего ухудшения (отношений) вряд ли приходится", – сказал Песков на брифинге, отвечая на соответствующий вопрос.

Он отметил, что, тем не менее, всегда остается надежда на конструктивизм и трезвый подход во взаимоотношениях России и США.

Напомним, 13 марта президент США Дональд Трамп объявил об увольнении Рекса Тиллерсона с должности главы Госдепартамента США. Его сменит директор ЦРУ Майк Помпео, а главой спецслужбы впервые станет женщина – Джина Хаспел.

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Теги: Россия, США, Москва, Путин, Вашингтон, Трамп, Дональд Трамп, госдепартамент США, Дмитрий Песков, Госдеп, Рекс Тиллерсон
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (7)
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weightless    14.03.2018, 14:05
Оценка:  0
weightless
Учитываю "пылкую любовь" Помпео к Расее - еще как станут)
Тем более, что Помпео жесткий мужик, а не вялый алкоголик, как Тиллерсон
Martian_bite    14.03.2018, 13:16
Оценка:  -2
Martian_bite
Станут. И будут ухудшаться до тех пор, пока в РФ не пройдет честный открытый референдум с присутствием международных и независимых наблюдателей о независимости республик, особенно тех, которые были захвачены в результате московской экспансии.
Martian_bite    14.03.2018, 13:20
Оценка:  -1
Martian_bite
Это проблема никогда не уйдет с повестки дня. По этому референдум единственный бескровный путь и нужно это понимать уже сейчас. Чем раньше будет референдум, чем раньше произойдет плебисцит о справедливом статусе республик, тем меньше будут негативные последствия для московии.
БРОКЕР_666    14.03.2018, 13:40
Оценка:  +1
БРОКЕР_666
в улуссии референдумы запрещены, а в УКРАИНЕ они должны проводится на общенациональном уровне... так что это тупик... единственный вариант возврата крыма - распад самого каганата как это было с ссср
Martian_bite    14.03.2018, 13:54
Оценка:  0
Martian_bite
Не вижу никакого тупика. РФ будет получать свои проблемы, пока не признает, что это неправильный путь противостояния. И эти проблемы будут накапливаться и усугубляться, по этому нет причин идти в этом направлении.
Нужно уже сейчас это признать.
БРОКЕР_666    14.03.2018, 13:55
Оценка:  0
БРОКЕР_666
я имел ввиду что разговоры о референдуме ведут в никуда
Martian_bite    14.03.2018, 14:03
Оценка:  0
Martian_bite
Они ведут к референдуму и ничему другому. Он будет в любом случае, с той лишь разницей - в какой форме. В каком состоянии будет федерация к тому моменту и до какой степени они затянут с этим. Время работает против московии. Есть вещи, которые просто нельзя откладывать в долгий ящик и это тот случай
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