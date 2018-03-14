Лавров заявил о русофобских мотивах покушения на Скрипаля

Глава МИД РФ обещает, что РФ будет "отстаивать международное право", поскольку не видит аргументов у западных партнеров.

Россия не имела мотивов для отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом сказал глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщает Интерфакс в среду, 14 марта.

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“Вчера и в наших, и в западных СМИ было представлено множество аргументов в пользу того, что как раз у России никаких мотивов и быть не могло. А могли они быть, и наверняка были, у тех, кто хотел бы продолжать русофобскую кампанию во всех без исключения сферах человеческой деятельности“, – заявил Лавров в ходе пресс-конференции глав МИД РФ и Турции.

По его мнению, Лондон в ситуации с отравлением Скрипаля действует по принципу “подозрение – царица доказательств“.

“Для них не признание – царица доказательств, а подозрения, которые они сами выдвигают, уже должны выдвигаться всем мировым сообществом как царица доказательств“, – отметил Лавров и добавил, что “так дело не пойдет“.

Министр пообещал, что Россия будет “отстаивать международное право“, поскольку не видит аргументов у западных партнеров.

По словам Лаврова, “без предъявлений конкретных фактов придется отвечать за откровенную попытку грубо ввести в заблуждение мировую общественность“.

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Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что бывший шпион Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены разработанным Россией боевым нервно-паралитическим веществом военного типа. Тереза Мэй также дала России одни сутки, чтобы ответить на вопросы по поводу применения против Скрипаля боевого отравляющего вещества Новичок. Срок закончился в ночь на 14 марта. В ответ глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не будет отвечать на запросы Великобритании.