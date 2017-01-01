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В Румынии объявили наивысший уровень опасности наводнения

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Наиболее сложной остается ситуация в уездах Брашов, Ковасна и Бузэу. Там затоплены сотни домашних хозяйств и тысячи гектаров сельскохозяйственных угодий.
В 15 уездах Румынии наивысший уровень опасности наводнения
В 15 уездах Румынии наивысший уровень опасности наводнения
Скриншот из видео

Румынское Национальное агентство гидрологии объявило в 15 уездах страны красный, наивысший уровень опасности наводнений из-за таяния снегов и непрекращающихся проливных дождей. Об этом в среду, 14 марта, сообщает Укринформ

Отмечается, что наиболее сложной остается ситуация в уездах Брашов, Ковасна и Бузэу, где большинство рек вышли из берегов. В результате затопленными оказались сотни домашних хозяйств и тысячи гектаров сельскохозяйственных угодий. 

Не менее сложной остается ситуация в уездах Телеорман и Харгита. Там в результате прорыва одной из дамб под водой оказались более 900 домашних хозяйств, затоплены более 500 гектаров сельскохозяйственных угодий и пастбищ. 

Также во многих населенных пунктах приостановлена работа учебных заведений, закрыта часть автомобильных дорог. 

Напомним, ранее в Индонезии был объявлен наивысший уровень паводковой опасности.

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Теги: вода, Румыния, наводнение, наводнения
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Источник: korrespondent.net

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