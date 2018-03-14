Смотрите на звезды. Кем был Стивен Хокинг

Известный английский физик-теоретик Стивен Хокинг умер на 77 году жизни. Корреспондент.net вспомнил, чем прославился ученый, и что предвещал человечеству.

Хокинг считается одним из самых значимых популяризаторов науки в мире. В последние годы жизни большое внимание он уделял таким проблемам человечества, как глобальное потепление, состояние окружающей среды и социальное неравенство.

Главный научный результат Хокинга связан с описанием излучения черных дыр.

Корреспондент.net вспомнил главные достижения великого ученого.

Скован, но не сломлен

В 21-летнем возрасте, Хокингу диагностировали неизлечимую болезнь – боковой амиотрофический склероз, или так называемую "болезнь двигательного нейрона", которая впоследствии привела к параличу.

Первые проявления заболевания были слабыми: легкая неуклюжесть и несколько неожиданных падений. Однако впоследствии состояние ученого только ухудшалось. Врачи тогда прогнозировали ему не больше двух-трех лет жизни, но это не сломило Хокинга.

Ученый был дважды женат, у него есть трое детей

В 1985 году Хокинг заболел пневмонией, которая дала серьезное осложнение. После ряда операций ему удалили трахею, и профессор потерял голос. С этого момента ему понадобился круглосуточный уход.

Сначала Хокинг мог общаться лишь одним способом: он поднимал бровь, когда кто-то указывал на нужную букву на карточке с алфавитом. Но потом компьютерный эксперт из Калифорнии Уолт Волтош прислал ему собственноручно разработанную программу, которую он назвал Equalizer. С помощью переключателя в ладони профессор мог выбирать на экране нужные слова из системы меню. Выбранное слово произносил синтезатор речи, который стал "брендовым" голосом Хокинга.

Несмотря на скованность инвалидной коляской и синтезатором голоса Хокинг продолжал публичную деятельность, читал лекции, выступал на конференциях, снимался в кино. Ученый озвучивал сам себя в популярных мультсериалах «Симпсоны» и «Футурама», а также снимался в эпизодах популярных сериалов – например, в «Теории большого взрыва», где он появился в одном из эпизодов, найдя арифметическую – «довольно глупую» – ошибку в работе Шелдона Купера о бозоне Хиггса. В некоторых сериях этого ситкома звучит голос Хокинга. Появился ученый и в знаменитом скетч-шоу «Маленькая Британия» («Little Britain»). Самого себя сыграл Стивен Хокинг также в «Звездном пути. Следующее поколение».

Исследования

Широкую известность Хокинг получил после того, как в апреле 1988 года была опубликована его научно-популярная книга "Краткая история времени", которая впоследствии стала бестселлером. Книга переведена на десятки языков и издана общим тиражом более 10 миллионов экземпляров.

Впоследствии вышли книги "Черные дыры и молодые вселенные" (1993) и "Мир в ореховой скорлупе" (2001). В 2005 году вышло новое издание "Краткой истории времени" – "Самая короткая история времени", написанное в соавторстве с Леонардом Млодиновим.

Главное достижение Хокинга заключается в описании излучения черных дыр. Он высказал гипотезу о том, что черные дыры малой массы теряют энергию, "испаряются", испуская излучение за своим горизонтом событий, и, в конце концов, "умирают". Это явление назвали "излучением Хокинга". Он применял термодинамику для изучения черных дыр.

Также он занимался изучением проблемы возникновения космологической сингулярности – первичного состояния Вселенной, из которого она, согласно теории Большого взрыва, непрерывно расширяется. По его мнению, до начала так называемого Большого взрыва, в результате которого, принято считать, образовалась наша Вселенная, не было ни времени, ни пространства, Вселенная был сжата до размера одного атома.

Прогнозы

Хокинг выступал за скорейшее освоение космоса, предсказывая скорую гибель человечества на Земле из-за проблем с экологией, генетически-модифицированных вирусов и угрозы ядерной войны.

Он также выступал против преподавания в школах креоционизма - теории о том, что человек (а то и весь мир) были созданы кем-то, а не возникли благодаря законам физики и теории эволюции.

Он также выступал против активного развития искусственного интеллекта, предсказывая, что тот может стать опасным для людей.

В 2015 году Хокинг согласился принять участие в проекте российского миллиардера Юрия Мильнера Breakthrough Listen по поиску внеземной жизни. В то же время Хокинг предупреждал, что контакты с высокоразвитыми инопланетянами могут быть опасны.

Цитаты

“У меня простая цель, – утверждал ученый. – Она заключается в полном понимании Вселенной, почему она такая, как есть – и почему все это существует”

“Перспектива рано умереть заставила меня понять, что жизнь стоит того, чтобы ее прожить”

“Мы всего лишь развитые потомки обезьян на маленькой планете с ничем не примечательной звездой. Но у нас есть шансы постичь Вселенную. Это и делает нас особенными”



“Главный враг знания не невежество, а иллюзия знания”



“Я не уверен, что человеческая раса проживет еще хотя бы тысячу лет, если не найдет возможности вырваться в космос. Существует множество сценариев того, как может погибнуть все живое на маленькой планете. Но я оптимист. Мы точно достигнем звезд”

“Среди всех систем, которые у нас есть, самые сложные — это наши собственные тела”

"Смотрите на звезды, а не под ноги, будьте любознательными"