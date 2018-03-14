Отравление Скрипаля: Британия высылает 23 российских дипломатов

Лондон приостановил все дипломатические контакты с Москвой на высоком уровне, в том числе отменил приглашение главе МИД РФ Сергея Лаврова посетить Великобританию.

На Чемпионат мира по футболу в Россию от Британии никто не поедет EPA/UPG

Британия высылает 23 российских дипломатов из-за отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля в Солсбери и приостанавливает все дипломатические контакты на высоком уровне. Об этом заявила премьер-министр Британии Тереза Мэй, выступая в парламенте, сообщает Sky News.

“Согласно Венской конвенции мы высылаем из страны 23 дипломатов, которые были определены как российские разведчики. У них есть неделя, чтобы покинуть страну“, - сказала Мэй, напомнив, что после убийства Александра Литвиненко Британия выслала четырех российских дипломатов.

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Мэй подчеркнула, что Россия отказалась предоставить доказательства своей непричастности. По ее словам, действия России представляют собой незаконное применение силы против королевства.

“Они (представители российской власти - ред.) не предоставили убедительного объяснение, которое могло бы позволить предположить, что они потеряли контроль над нервно-паралитическим веществом, и о том, как оно было использовано в Великобритании, а также никакого объяснения, почему у России есть необъявленная программа по химическому оружию в нарушение международного законадательства“, - сказала Мэй.

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В связи с этим британское правительство пришло к выводу, что российское правительство “несет ответственность за это отравление“, передает Интерфакс. Также отменяется приглашение главе МИД РФ Сергея Лаврова посетить Лондон.

“Вы здесь больше не считаетесь желанными гостями“, - сказала Мэй.

Лондон также заморозит российские государственные активы в случае, если будет доказано, что они могут "угрожать жизни или собственности жителей или подданных Великобритании".

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Великобритания не будет отправлять своих представителей на предстоящий Чемпионат мира по футболу в Россию. Также на него поедут британские чиновники или члены Королевской семьи.

Напомним, 14 марта глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не имела мотивов для отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

Ранее требования Лондона к России поддержал президент США Дональд Трамп и канцлер ФРГ Ангела Меркель.