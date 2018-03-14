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В Латвии на сцене арестовали балалаечников из РФ и после депортировали

Комментариев: 9
Российский коллектив нарушил запрет о балалайках и запрет о праздновании коммунистических праздников.
Полиция 8 марта прямо со сцены увела музыкантов
Полиция 8 марта прямо со сцены увела музыкантов
panorama.pub

В латвийском городе Вентспилсе, во время концерта в честь 8 марта, полиция прервала выступление российского ансамбля балалаечников Рязанская гармонь и арестовала всех участников, после чего они были депортированы.

Об этом сообщает агентство Панорама со ссылкой на художественного руководителя российского коллектива Иосифа Шмулевича. 

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“Мы играли для русскоязычной общины Вентспилса. Поздравляли женщин с 8 марта. Оказалось, что мы нарушили сразу два закона: государственный - о запрете празднования коммунистических праздников и городской о запрете балалаек, который был принят 9 мая 2017 года. Полиция прервала наше выступление и увела нас со сцены“, - рассказал Шмулевич.

После концерта весь коллектив балалаечников был депортирован из страны с запретом на въезд в Латвию сроком на 5 лет. 

Стоит отметить, что латвийские таможенники переписали номера всех музыкальных инструментов, которые получат бессрочный запрет на ввоз.

Напомним, 8 февраля власти Египта приняли решение депортировать российскую исполнительницу танца живота за “слишком откровенные танцы“. Ранее, в сентябре 2017 года, Молдова депортировала ехавших в Приднестровье делегатов из России.

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Теги: Латвия, россияне, Рязанская гармонь, депортация, балалайки
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Комментариев (9)
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Yzenykkrasavchik    14.03.2018, 18:00
Оценка:  0
Yzenykkrasavchik
Ну если кто не в курсе и у нас есть балалаечники так выходит что граждан украины надо выправаживпть из за балалайки?
Задумчивость    14.03.2018, 17:19
Оценка:  -1
Задумчивость
Маразм крепчает.Балалайки то атомные были.
weightless    14.03.2018, 16:36
Оценка:  +4
weightless
А зрителей, как соучастников преступления,
тоже надо депортировать на матушку-Расею)
Пусть там слушают свои балалайки
Глод    14.03.2018, 16:17
Оценка:  +2
Глод
Лапти, ушанки и матрёшки тоже запрещены?
Woodbrother    14.03.2018, 16:08
Оценка:  +3
Woodbrother
Лаыши красиво уделывают рассейских агрессоров. Запрет на балалайки - это вообще шедевр ! Надо срочно брать на вооружение .
foster12    14.03.2018, 16:06
Оценка:  +3
foster12
Ансамбль балалаечников "Рязанская гармонь" руководитель Иосиф Шмулевич. Я ПЛАКАЛ.....
Бяяка    14.03.2018, 16:05
Оценка:  +1
Бяяка
и арестовала участников всех участников,

БМ у вас дауны новости постят?
Колишній-східняк    14.03.2018, 16:03
Оценка:  +5
Колишній-східняк
Хай теперь ансамбль ложечников высылают.
Где_Пупок    14.03.2018, 16:02
Оценка:  +1
Где_Пупок
Я плакалЪ ))))))))))
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