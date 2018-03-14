В Латвии на сцене арестовали балалаечников из РФ и после депортировали

Российский коллектив нарушил запрет о балалайках и запрет о праздновании коммунистических праздников.

В латвийском городе Вентспилсе, во время концерта в честь 8 марта, полиция прервала выступление российского ансамбля балалаечников Рязанская гармонь и арестовала всех участников, после чего они были депортированы.

Об этом сообщает агентство Панорама со ссылкой на художественного руководителя российского коллектива Иосифа Шмулевича.

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“Мы играли для русскоязычной общины Вентспилса. Поздравляли женщин с 8 марта. Оказалось, что мы нарушили сразу два закона: государственный - о запрете празднования коммунистических праздников и городской о запрете балалаек, который был принят 9 мая 2017 года. Полиция прервала наше выступление и увела нас со сцены“, - рассказал Шмулевич.

После концерта весь коллектив балалаечников был депортирован из страны с запретом на въезд в Латвию сроком на 5 лет.

Стоит отметить, что латвийские таможенники переписали номера всех музыкальных инструментов, которые получат бессрочный запрет на ввоз.

Напомним, 8 февраля власти Египта приняли решение депортировать российскую исполнительницу танца живота за “слишком откровенные танцы“. Ранее, в сентябре 2017 года, Молдова депортировала ехавших в Приднестровье делегатов из России.