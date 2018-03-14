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Мэй собирается покончить с российскими шпионами

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Это наиболее масштабная высылка дипломатов из Великобритании за 30 лет, заявили глава британского правительства Тереза Мэй.
Тереза Мэй резко высказалась о российских дипломатах
Тереза Мэй резко высказалась о российских дипломатах
EPA/UPG

Благодаря высылке 23 российских дипломатов Великобритания надеется кардинально подорвать работу российской разведки в стране. Об этом в среду, 14 марта, заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, сообщает РИА Новости.

Она также отметила, что это наиболее масштабная высылка за последние десятилетия.

“Это будет самая большая высылка более чем за 30 лет, и это отражает тот факт, что это не первый раз, когда российское государство действует против нашей страны“, - заявила премьер-министр Великобритании.

Она также надеется покончить с деятельностью российских шпионов в стране.

“Благодаря этой высылке мы фундаментально подорвем работу российской разведки в Великобритании на долгие годы. А если они попытаются восстановить работу, мы помешаем им это сделать“, - сказала Мэй.

Ранее 14 марта Мэй заявила,  что Британия высылает 23 российских дипломатов. Им дали неделю, чтобы покинуть территорию страны.

Эта же новость на Корреспондент
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Теги: Россия, Дипломатия, отравление, Великобритания, агрессия России, Сергей Скрипаль
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