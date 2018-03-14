Неприемлемый шаг – посольство РФ о высылке дипломатов

Российскому послу в Великобритании официально сообщили о том, 23 дипломатов РФ теперь “персоны нон грата.

Депортация российских дипломатов из Великобритании – это враждебный и неприемлемый шаг. Такое заявление сделало посольство РФ в среду, 14 марта.

“Рассматриваем этот враждебный шаг как абсолютно неприемлемый, необоснованный и недальновидный. Вся ответственность за упадок российско-британских отношений лежит на нынешнем политическом руководстве Великобритании“, - цитирует ТАСС представительство России в Соединенном Королевстве.

Посол РФ в Великобритании Александр Яковенко уже был вызван “на ковер“. Ему официально сообщили о том, 23 дипломатов РФ теперь “персоны нон грата“.

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Напомним, 14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время выступления в парламенте заявила о высылке 23 российских дипломатов в связи с делом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Мэй заявила, что эти дипломаты на самом деле являются офицерами разведки.

Ранее, 12 марта, Мэй потребовала от РФ до конца вторника представить свои объяснения по инциденту в Солсбери, предупредив, что при их отсутствии Лондон сочтет действия Москвы “противозаконным использованием силы“.

Россия отказалась выполнять ультиматум. Как сообщил в среду глава российского МИД Сергей Лавров, в покушении на Скрипаля есть “русофобские мотивы.“