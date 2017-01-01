МИД Британии опубликовал видеоролик об агрессии России

Власти Британии считают, что Кремль хочет разрушить существующую систему миропорядка.

На видео сжато перечислены самые бессовестные "поступки" России за 12 лет EPA/UPG

Министерство иностранных дел Великобритании обнародовало видеопрезентацию, в которой демонстрируется схема агрессии Российской Федерайции,

Ролик размещен в официальном Twitter британского МИД.

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“Использование нервно-паралитического вещества последовало за грамотно реализованной схемой агрессии российского государства“, — таким лозунгом начинается презентация.

В ролике показывается линия времени, начинающаяся ноябрем 2006 года. МИД напоминает, что тогда был отравлен в Лондоне экс-сотрудник ФСБ Александр Литвиненко.

Затем следуют даты и примечания:

“август 2008 — Россия продемонстрировала выдающееся неуважение к территориальной целостности Грузии

“март 2014 — Россия незаконно аннексировала Крым

“май 2015 — российская кибератака на парламент Германии

“2015 и 2016 — Россия взломала сайты минобороны и МИД Дании

“2017 — Россия вмешалась в выборы в Черногории

“2017 — кампания по кибершпионажу в Украине

“2018 — российские военные продолжают нарушать границы воздушного пространства ряда стран“.

В МИДе Британии приходят к выводу, что “Кремль хочет разрушить существующую систему миропорядка“.

The use of a nerve agent in Salisbury follows a well-established pattern of Russian state aggression pic.twitter.com/eY4Vy1pw9t — Foreign Office 🇬🇧 (@foreignoffice) 14 марта 2018 г.

Напомним, 5 марта в Великобритании с серьезным отравлением госпитализировали бывшего ГРУшника Сергея Скрипаля, который перешел на сторону Великобритании, и его дочь. Эксперты пришли к выводу, что для отравления использовался нервно-паралитический газ, разработанный в России.

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Позже в понедельник, 12 марта, в своем доме в Лондоне был найден мертвым соратник Березовского и бывший замгендиректора Аэрофлота Николай Глушков. В России его заочно арестовали за мошенничество. На его шее обнаружили следы удушения. Имела ли его смерть насильственный характер, пока неизвестно, ведется расследование.

14 марта члены семьи Скрипаля заявили, что целью отравления был не он.