МИД Британии опубликовал видеоролик об агрессии России

Министерство иностранных дел Великобритании обнародовало видеопрезентацию, в которой демонстрируется схема агрессии Российской Федерайции,

Ролик размещен в официальном Twitter британского МИД.

“Использование нервно-паралитического вещества последовало за грамотно реализованной схемой агрессии российского государства“, — таким лозунгом начинается презентация.

В ролике показывается линия времени, начинающаяся ноябрем 2006 года. МИД напоминает, что тогда был отравлен в Лондоне экс-сотрудник ФСБ Александр Литвиненко.

Затем следуют даты и примечания:

В МИДе Британии приходят к выводу, что “Кремль хочет разрушить существующую систему миропорядка“.

The use of a nerve agent in Salisbury follows a well-established pattern of Russian state aggression pic.twitter.com/eY4Vy1pw9t