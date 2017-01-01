В РФ пообещали открыть Керченский мост для машин к лету

Владимир Путин предложил ускоренными темпами достроить автомобильную часть моста, "чтобы люди в летний сезон могли воспользоваться".

Российские строители будут готовы сдать автомобильную часть Керченского моста в соседний Крым "после 9 мая". Об этом сказал руководитель компании Стройгазмонтаж Аркадий Ротенберг в ходе посещения моста президентом России Владимиром Путиным, сообщает Интерфакс в среду, 14 марта.

"Хотелось бы, конечно, чтобы люди в летний сезон могли воспользоваться... Надеюсь, что будет сделано все, как положено, в срок, может быть, даже раньше срока", – сказал в свою очередь Путин.

По его словам, проект Крымского моста неоднократно пытались реализовать в течение всего ХХ века, а получилось это именно сегодня у российских специалистов.

По графику сдача автодорожной части Керченского моста запланирована в декабре 2018 года, железнодорожная – в конце 2019 г.

Ранее сообщалось, в Крыму полностью завершили обустройство одного участка Керченского моста на острове Тузла.

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