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Британия прекращает двусторонние контакты с РФ

Комментариев: 3
Великобритания прекращает все двусторонние контакты на высоком уровне, в том числе отзывает приглашение министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову посетить Лондон.
Тереза Мей
Тереза Мей

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Великобритания в связи с отравлением бывшего офицера ГРУ РФ Сергея Скрипаля приостанавливает двусторонние контакты с Россией. Об этом в ходе выступления в парламенте заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, передает Тrtworld.

В частности, Мэй заявила, что Великобритания “прекращает все двусторонние контакты на высоком уровне“.

Она также уточнила, что отзывает приглашение министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову посетить Лондон.

Ранее сообщалось, что Великобритания вышлет 23 представителей российской дипломатической миссии из страны. Перед этим глава британского правительства заявила, что Россия “очень вероятно“ виновата в отравлении бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

 

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Теги: Россия, Дипломатия, Великобритания, дипломатические отношения, сергей лавров, Тереза Мэй, Сергей Скрипаль
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Комментариев (3)
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Задумчивость    14.03.2018, 17:22
Оценка:  0
Задумчивость
Климакс? С Евросоюзом разругались,теперь русские.К Америке переселятся?
KazakKiev    14.03.2018, 16:56
Оценка:  +4
KazakKiev
У Лаврова дочка в участится там, давайте ее в Польшу на склад, на 10 злотых чистыми, протянет ???, с_учка??
Колишній-східняк    14.03.2018, 16:34
Оценка:  +12
Колишній-східняк
Это впечатляет!
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