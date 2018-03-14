Британия прекращает двусторонние контакты с РФ

Великобритания прекращает все двусторонние контакты на высоком уровне, в том числе отзывает приглашение министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову посетить Лондон.

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Великобритания в связи с отравлением бывшего офицера ГРУ РФ Сергея Скрипаля приостанавливает двусторонние контакты с Россией. Об этом в ходе выступления в парламенте заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, передает Тrtworld.

В частности, Мэй заявила, что Великобритания “прекращает все двусторонние контакты на высоком уровне“.

Она также уточнила, что отзывает приглашение министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову посетить Лондон.

Ранее сообщалось, что Великобритания вышлет 23 представителей российской дипломатической миссии из страны. Перед этим глава британского правительства заявила, что Россия “очень вероятно“ виновата в отравлении бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.