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Высылка дипломатов: в Совфеде пообещали "не дать Лондону спуску"

Комментариев: 6
Ответные санкции Российской Федерации на высылку 23 послов из Великобритании будут не зеркальными, а еще более жесткими, заявили в Совете Федераций.
Заседание Совета Федерации
Заседание Совета Федерации
wikipedia.org

В России пригрозили Великобритании еще более жесткими мерами в ответ на высылку российских дипломатов. Об этом 14 марта заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

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По его словам, ответные меры могут быть не зеркальными, а более жесткими.

“В ответ будут, как это всегда бывает, аналогичные ответные меры, не исключаю, что и жестче, большего количества дипломатов они коснутся“, - заявил Джабаров. “Спуску мы не дадим, однозначно“, - добавил он.

Ранее сообщалось, что Британия высылает 23 российских дипломатов. Такием образом, по словам Мэй, Великобритания надеется подорвать работу российской разведки в стране.

Эта же новость на Корреспондент
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Теги: Россия, отравление, Великобритания, дипломатические отношения, агрессия России, Сергей Скрипаль
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Комментариев (6)
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trafo    14.03.2018, 17:50
Оценка:  0
trafo
Высылают дипломатов, а не послов.
foster12    14.03.2018, 17:30
Оценка:  0
foster12
Ну все, теперь запретят импорт вискаря... Будут боярышником вписаться....
foster12    14.03.2018, 17:31
Оценка:  0
foster12
..упиваться..
direktor_b    14.03.2018, 17:29
Оценка:  +1
direktor_b
Да практичесски у всех скрепный депутатов дети учатся или проживают в Англии,весь крупный бизнес там же...разве что нагадят под посольством Англии...
Woodbrother    14.03.2018, 17:06
Оценка:  +2
Woodbrother
На импорт балалаек Великобритания может больше не рассчитывать .
Peyot    14.03.2018, 16:45
Оценка:  +7
Peyot
в рф практически ноль денег и англии. а в англии половина того что ваши кремляди наворовали за 20лет... вы ничего не моежет противопоставить ... вы нищие и немощтные орки мордора))))))
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