Высылка дипломатов: в Совфеде пообещали "не дать Лондону спуску"

Ответные санкции Российской Федерации на высылку 23 послов из Великобритании будут не зеркальными, а еще более жесткими, заявили в Совете Федераций.

В России пригрозили Великобритании еще более жесткими мерами в ответ на высылку российских дипломатов. Об этом 14 марта заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

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По его словам, ответные меры могут быть не зеркальными, а более жесткими.

“В ответ будут, как это всегда бывает, аналогичные ответные меры, не исключаю, что и жестче, большего количества дипломатов они коснутся“, - заявил Джабаров. “Спуску мы не дадим, однозначно“, - добавил он.

Ранее сообщалось, что Британия высылает 23 российских дипломатов. Такием образом, по словам Мэй, Великобритания надеется подорвать работу российской разведки в стране.