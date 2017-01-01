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Австрия назвала условие для экономического прогресса Украины

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Ван дер Беллен отметил, что экономическому прогрессу в Украине способствует, в том числе, либерализация визового режима и соглашение об ассоциации с ЕС.
Александер Ван дер Беллен и Петр Порошенко
Александер Ван дер Беллен и Петр Порошенко
Администрация президента Украины

Украине нужно продолжить борьбу с коррупцией, чтобы в полной мере использовать преимущества соглашения об ассоциации с Еросоюзом. Об этом заявил федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве в среду, 13 марта.

Ван дер Беллен отметил, что экономическому прогрессу в Украине способствует, в том числе, либерализация визового режима и соглашение об ассоциации с ЕС.

"Мы знаем, что нужно продолжать реформы, чтобы использовать в полной мере преимущества соглашения об ассоциации. Например, нужны дальнейшие меры в сфере борьбы с коррупцией", - сказал он.

Ранее Порошенко заявлял, что украинский экспорт в Австрию вырос на 48%.

 

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Теги: Украина, экономика, коррупция, Австрия, борьба с коррупцией, Коррупция в Украине, экономика Украины, украинская экономика
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Источник: korrespondent.net

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