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Британия ускорит рассмотрение поправки Магнитского

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Если поправку примут, Великобритания заморозит активы россиян, причастных к нарушению прав человека.
Великобритания может ввести персональные санкции против россиян
Великобритания может ввести персональные санкции против россиян
EPA/UPG

Правительства Великобритании ускорит рассмотрение в парламенте так называемой Поправки Магнитского к законопроекту об отмывании денег. Об этом в среду, 14 марта, заявила премьер Британии Тереза Мэй.

“Делая это, мы выполним свою часть общемировых усилий по оказанию давления на тех, кто замечен в нарушениях, связанных с Сергеем Магнитским. Я надеюсь… это (поправка) получит поддержку всех партий“, - сказала Мэй.

Она отметила, что представленные ею в среду меры давления на РФ не направлены против обычных россиян.

“Многие россияне выбрали эту страну в качестве своего дома, они соблюдают законы и вносят свой вклад в развитие страны. Мы должны продолжать это поддерживать. У нас нет разногласий с российским народом, достигшим в своей истории великих достижений“, - добавила Мэй.

Накануне Мэй заявляла в парламенте, что британское правительство заинтересовано в принятии Поправки Магнитского. Законопроект предполагает введение запрета на выдачу виз и замораживание активов лиц, причастных к нарушению прав человека.

Законопроект Санкции (Нарушение прав человека и коррупция) внесен депутатом-лейбористом Ианом Остином и касается иностранцев, не имеющих британских и европейских паспортов. Парламентарии единогласно поддержали внесение законопроекта, что означает, что законопроект прошел первое чтение. Второе чтение запланировано на июнь 2018 года.

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Ранее сообщалось, что Британия высылает 23 российских дипломатов. Кроме того, Британия прекращает двусторонние контакты с РФ.

Эта же новость на Корреспондент
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Теги: Россия, санкции, Великобритания, список Магнитского, Тереза Мэй
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